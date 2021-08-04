港大无限期禁涉通过“哀悼”刺警案疑凶的学生代表入校园

综合消息显示，香港大学学生会评议会7月7日通过动议，“感激”七一刺警案自杀身亡的疑凶梁健辉“为港牺牲”，引来多方批评后撤回决议并致歉。港大校务委员会8月4日决定所有参与当日评议会会议的学生，均被禁止进入校园范围及使用大学设施和服务，直至另行通知。

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据立场新闻报导，港大校委会7月27日委任专责小组研究港大学生会评议会事件，对大学的影响及相关风险管控措施。专责小组认为，评议会通过7月7日决议的行为，有可能触犯法律并正受警方调查，容许涉事成员继续在校园活动，对大学构成严重法律风险，也对校内人员甚至大学的声誉产生不良影响。基于事态严重，小组建议必须即时采取风险管理措施。

对此，港大校委会星期三召开特别会议，讨论并接纳专责小组的报告和建议。校委会决定所有参与当日会议的学生，均被禁止进入校园范围及使用大学设施和服务，直至另行通告为止。同时，校委会要求校方管理层制订执行方案，跟进事件发展，对措施作适时修订，并向校委会汇报。大学亦需要检视现行风险管理机制。

据悉，虽热校委会的声明，没有提及究竟多少名学生被禁踏足校园。不过根据早前港大校园电视的报导，当日评议会以30票赞成、0 票反对、2 票弃权通过“感激梁健辉”的议案，内容提及对案中自杀身亡的疑凶表示“深切哀悼”及“感激牺牲”。事后港大评议会受多方抨击，到上月9日学生会评议会凌晨召开记者会，宣布撤回动议，干事会鞠躬道歉，并立即辞职。

港警国安处接获相关举报16日派员到港大学生会综合大楼调查，另外亦到学苑和校园电视的办公室搜证，港大校方则于21日要求学生会迁离学生会综合大楼。报导指，其中一名受影响的港大学生会评议会成员介绍称，在校方对向公布声明后才得知有关决定，甚至连校委会于7月27日曾开会也不知情，对校方有此做法感到非常震惊。

该名学生称，暑假期间仍有课上，部分评议会成员本身也是舍堂代表，当校方禁止他们进入校园范围和使用大学设施，意味他们不能上课和出进宿舍，影响非常大。其称，大部份评议会成员本希望尽快平息事件，专心读书。