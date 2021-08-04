港大無限期禁涉通過“哀悼”刺警案疑兇的學生代表入校園

綜合消息顯示，香港大學學生會評議會7月7日通過動議，“感激”七一刺警案自殺身亡的疑兇梁健輝“為港犧牲”，引來多方批評後撤回決議並致歉。港大校務委員會8月4日決定所有參與當日評議會會議的學生，均被禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通知。

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據立場新聞報導，港大校委會7月27日委任專責小組研究港大學生會評議會事件，對大學的影響及相關風險管控措施。專責小組認為，評議會通過7月7日決議的行為，有可能觸犯法律並正受警方調查，容許涉事成員繼續在校園活動，對大學構成嚴重法律風險，也對校內人員甚至大學的聲譽產生不良影響。基於事態嚴重，小組建議必須即時採取風險管理措施。

對此，港大校委會星期三召開特別會議，討論並接納專責小組的報告和建議。校委會決定所有參與當日會議的學生，均被禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。同時，校委會要求校方管理層制訂執行方案，跟進事件發展，對措施作適時修訂，並向校委會彙報。大學亦需要檢視現行風險管理機制。

據悉，雖熱校委會的聲明，沒有提及究竟多少名學生被禁踏足校園。不過根據早前港大校園電視的報導，當日評議會以30票贊成、0 票反對、2 票棄權通過“感激梁健輝”的議案，內容提及對案中自殺身亡的疑兇表示“深切哀悼”及“感激犧牲”。事後港大評議會受多方抨擊，到上月9日學生會評議會凌晨召開記者會，宣布撤回動議，幹事會鞠躬道歉，並立即辭職。

港警國安處接獲相關舉報16日派員到港大學生會綜合大樓調查，另外亦到學苑和校園電視的辦公室搜證，港大校方則於21日要求學生會遷離學生會綜合大樓。報導指，其中一名受影響的港大學生會評議會成員介紹稱，在校方對向公布聲明後才得知有關決定，甚至連校委會於7月27日曾開會也不知情，對校方有此做法感到非常震驚。

該名學生稱，暑假期間仍有課上，部分評議會成員本身也是舍堂代表，當校方禁止他們進入校園範圍和使用大學設施，意味他們不能上課和出進宿舍，影響非常大。其稱，大部份評議會成員本希望儘快平息事件，專心讀書。