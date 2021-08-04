香港教协宣布退出职工盟 以集中教育专业和权益工作

曾于近日遭到中国官媒新华社及《人民日报》点名批评，随后被港府宣布全面终止工作关系的香港教育专业人员协会（教协）8月3日去信会员，称今后将聚焦教育专业和权益的工作，全力做好工会的本业。教协并于4 日宣布，“考虑到今后的会务方向”，决定退出香港职工会联盟，即时生效。

广告 继续浏览后续

据《明报》报导，教协会长冯伟华在周二去信会员，称决定“今后将聚焦教育专业和权益的工作，全力做好工会的本业，服务会员，并继续为会员提供多元化的褔利服务”。教协重申过往基本立场是关心教育，“一直关心国家民族的发展，反对港独”，并于信中指出“今后我们在推动会务时会进一步贯彻这些基本立场”。冯伟华写道，“教协一直主张和平、理性、非暴力，一直以关心教育发展，注重师生权益与褔祉为己任，放师生安全在首位，一直关心国家民族发展，反对港独，今后推动会务时也会进一步贯彻这些基本立场。”

就港府教育局7月31日宣布全面终止与教协工作关系，其中包括不受理教协转介的投诉求助个案，冯伟华称对此非常失望。不过，他表示教协将一如以往继续跟进会员的求助，“我们也希望教育局能尽快恢复处理教协作为工会的转介个案，尽其本分，解决存在于教育界的各种问题”。教协是一个拥有95000名会员的教师组织，是全港最大单一行业工会。

此外，教协星期三晚间向媒体宣布，“考虑到今后的会务方向”，即“将集中教育专业和权益工作”，决定退出香港职工会联盟，即时生效。此外，教协指，“教协诉讼及紧急支援基金”今后将聚焦处理会员劳资纠纷及权益的诉讼和援助。

教协强调，未来的工作重点都会根据理事会于2021年8月 3 日公布的决议行事，即“今后将聚焦教育专业和权益的工作，全力做好工会的本业，服务会员，并继续为会员提供多元化的褔利服务。”对此，职工盟稍后回应表示，收到教协正式通知退出职工盟，即日生效。

职工盟指出，教协成立以来，维护教师权益及社会公义不遗余力，对职工盟及香港自主工运发展贡献良多，即使教协退出职工盟，“教协仍然会是我们工运路上的同路人、重要伙伴”。