香港教協宣布退出職工盟 以集中教育專業和權益工作

曾於近日遭到中國官媒新華社及《人民日報》點名批評，隨後被港府宣布全面終止工作關係的香港教育專業人員協會（教協）8月3日去信會員，稱今後將聚焦教育專業和權益的工作，全力做好工會的本業。教協並於4 日宣布，“考慮到今後的會務方向”，決定退出香港職工會聯盟，即時生效。

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據《明報》報導，教協會長馮偉華在周二去信會員，稱決定“今後將聚焦教育專業和權益的工作，全力做好工會的本業，服務會員，並繼續為會員提供多元化的褔利服務”。教協重申過往基本立場是關心教育，“一直關心國家民族的發展，反對港獨”，並於信中指出“今後我們在推動會務時會進一步貫徹這些基本立場”。馮偉華寫道，“教協一直主張和平、理性、非暴力，一直以關心教育發展，注重師生權益與褔祉為己任，放師生安全在首位，一直關心國家民族發展，反對港獨，今後推動會務時也會進一步貫徹這些基本立場。”

就港府教育局7月31日宣布全面終止與教協工作關係，其中包括不受理教協轉介的投訴求助個案，馮偉華稱對此非常失望。不過，他表示教協將一如以往繼續跟進會員的求助，“我們也希望教育局能儘快恢復處理教協作為工會的轉介個案，盡其本分，解決存在於教育界的各種問題”。教協是一個擁有95000名會員的教師組織，是全港最大單一行業工會。

此外，教協星期三晚間向媒體宣布，“考慮到今後的會務方向”，即“將集中教育專業和權益工作”，決定退出香港職工會聯盟，即時生效。此外，教協指，“教協訴訟及緊急支援基金”今後將聚焦處理會員勞資糾紛及權益的訴訟和援助。

教協強調，未來的工作重點都會根據理事會於2021年8月 3 日公布的決議行事，即“今後將聚焦教育專業和權益的工作，全力做好工會的本業，服務會員，並繼續為會員提供多元化的褔利服務。”對此，職工盟稍後回應表示，收到教協正式通知退出職工盟，即日生效。

職工盟指出，教協成立以來，維護教師權益及社會公義不遺餘力，對職工盟及香港自主工運發展貢獻良多，即使教協退出職工盟，“教協仍然會是我們工運路上的同路人、重要夥伴”。