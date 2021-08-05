美国允许在美港人延期逗留18个月并可就业 英外相表欢迎

美国总统拜登（Joe Biden）8月5日签署备忘录宣布，将为部分在美滞留港人提供“延期强制离境”庇护。据悉，拜登政府宣布的相关临时庇护措施有效期为18个月，而且在这一期间在美滞留的港人可以获准就业。英国外交大臣拉布（Dominic Raab）对此表示欢迎，并称，“我热烈欢迎美国宣布为香港人提供移民的慷慨决定。”

广告 继续浏览后续

美国白宫新闻发言人普萨基（Jen Psaki）当天通过声明表示，“今天，拜登总统签署了一份备忘录，指示推迟遣返在美国的部分香港居民，给他们一个临时的安全避难所。这一行动表明拜登总统在面对中华人民共和国的持续镇压时对香港人的大力支持，并表明我们不会对中华人民共和国违背其对香港和国际社会的承诺而袖手旁观”。她称，“自上任以来，拜登政府一直明确表示，我们与我们的盟友和伙伴一起，强烈反对中华人民共和国利用《国安法》剥夺基本权利和自由，攻击香港自治，并破坏其剩余的民主进程和机构。”

普萨基称，“鉴于出于政治动机的逮捕和审判，媒体被压制，选举和民主反对派的空间越来越小，我们将继续采取措施，支持香港人。”另据备忘录内容显示，拜登指令美国国务卿和国土安全部长采取措施，为合资格在美香港居民提供为期18个月的“延期强制离境”庇护。拜登在备忘录中写道，“有令人信服的外交政策理由来推迟对目前在美国的香港居民的强制离境。美国致力于将我们的民主价值观与我们的外交政策目标结合起来的外交政策，其核心是在全世界捍卫民主和促进人权。”他称，“为在香港被剥夺了受保障的自由的香港居民提供安全避难所，可以促进美国在该地区的利益。美国不会动摇我们对香港人民的支持。”

根据备忘录内容显示，现处于美国的大部分的香港居民都被视为合乎延期离境庇护资格，除非相关人士自愿回到香港或中国大陆、被判重罪者、受制于引渡条件者、国土安全部长判定不符合美国利益者等除外。美国国土安全部长马约尔卡斯（Alejandro Mayorkas）另通过声明表示，“这一为这些人提供安全和保护的决定是基于中华人民共和国对香港的民主、权利和自由的持续攻击。国土安全部将暂时推迟对符合条件的个人的遣返。在美国的香港居民如果被推迟遣返，也可以通过美国公民和移民服务局寻求就业授权。美国与香港人民站在一起，支持权利和自由。”

美国国务卿布林肯通过推特表示，“通过美国总统拜登的指示，我们正在为那些害怕返回香港的人在美国提供一个安全的避难所。我们与香港人民站在一起，并将继续支持他们所保证的人权和自由。”英国外交大臣拉布转发了布林肯的推文并附文称，“我热烈欢迎美国宣布为香港人提供移民的慷慨决定。英国正在为香港人站出来，包括为在香港的英国国民（海外）护照持有者提供入籍途径。”