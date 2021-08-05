美國允許在美港人延期逗留18個月並可就業 英外相表歡迎

美國總統拜登（Joe Biden）8月5日簽署備忘錄宣布，將為部分在美滯留港人提供“延期強制離境”庇護。據悉，拜登政府宣布的相關臨時庇護措施有效期為18個月，而且在這一期間在美滯留的港人可以獲准就業。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）對此表示歡迎，並稱，“我熱烈歡迎美國宣布為香港人提供移民的慷慨決定。”

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美國白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）當天通過聲明表示，“今天，拜登總統簽署了一份備忘錄，指示推遲遣返在美國的部分香港居民，給他們一個臨時的安全避難所。這一行動表明拜登總統在面對中華人民共和國的持續鎮壓時對香港人的大力支持，並表明我們不會對中華人民共和國違背其對香港和國際社會的承諾而袖手旁觀”。她稱，“自上任以來，拜登政府一直明確表示，我們與我們的盟友和夥伴一起，強烈反對中華人民共和國利用《國安法》剝奪基本權利和自由，攻擊香港自治，並破壞其剩餘的民主進程和機構。”

普薩基稱，“鑒於出於政治動機的逮捕和審判，媒體被壓制，選舉和民主反對派的空間越來越小，我們將繼續採取措施，支持香港人。”另據備忘錄內容顯示，拜登指令美國國務卿和國土安全部長採取措施，為合資格在美香港居民提供為期18個月的“延期強制離境”庇護。拜登在備忘錄中寫道，“有令人信服的外交政策理由來推遲對目前在美國的香港居民的強制離境。美國致力於將我們的民主價值觀與我們的外交政策目標結合起來的外交政策，其核心是在全世界捍衛民主和促進人權。”他稱，“為在香港被剝奪了受保障的自由的香港居民提供安全避難所，可以促進美國在該地區的利益。美國不會動搖我們對香港人民的支持。”

根據備忘錄內容顯示，現處於美國的大部分的香港居民都被視為合乎延期離境庇護資格，除非相關人士自願回到香港或中國大陸、被判重罪者、受制於引渡條件者、國土安全部長判定不符合美國利益者等除外。美國國土安全部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）另通過聲明表示，“這一為這些人提供安全和保護的決定是基於中華人民共和國對香港的民主、權利和自由的持續攻擊。國土安全部將暫時推遲對符合條件的個人的遣返。在美國的香港居民如果被推遲遣返，也可以通過美國公民和移民服務局尋求就業授權。美國與香港人民站在一起，支持權利和自由。”

美國國務卿布林肯通過推特表示，“通過美國總統拜登的指示，我們正在為那些害怕返回香港的人在美國提供一個安全的避難所。我們與香港人民站在一起，並將繼續支持他們所保證的人權和自由。”英國外交大臣拉布轉發了布林肯的推文並附文稱，“我熱烈歡迎美國宣布為香港人提供移民的慷慨決定。英國正在為香港人站出來，包括為在香港的英國國民（海外）護照持有者提供入籍途徑。”