港大近600校友参与联署呼吁校方撤禁学生代表入校处分

香港大学校务委员会8月4日决定，禁止所有参与港大学生会评议会7月7日会议的学生进入港大校园范围，以及使用大学设施和服务，直至另行通告。随后，七名港大校董向校委会发表公开信，认为有关决定在法理上并不恰当，实质上等同向学生采取严厉纪律处分。据悉，另有港大校友发起联署要求撤回“禁入校”处分，截至当地时间6日凌晨，共获逾 590 个签名。

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香港大学学生会评议会7月7日通过动议，“感激”七一刺警案疑凶梁健辉“为港牺牲”，引来多方批评后撤回决议并致歉。港大校委会7月27日委任专责小组研究港大学生会评议会事件，对大学的影响及相关风险管控措施。随后，港大校委会周三召开特别会议，讨论并接纳专责小组的报告和建议。校委会决定所有参与当日会议的学生，均被禁止进入校园范围及使用大学设施和服务，直至另行通告为止。同时，校委会要求校方管理层制订执行方案，跟进事件发展，对措施作适时修订，并向校委会汇报。大学亦需要检视现行风险管理机制。

七名香港大学校董周四向校委会发公开信，信中写道，“作为香港大学校董会的成员，我们认为校委会这项决定在法理上并不恰当；在没有听取任何相关学生的辩解而作出处分，于程序上亦有违自然公义原则；在学生会已撤回决议、全面道歉及相关干事辞职的前提下，校方却以‘风险管理’为由，肆意剥夺学生学习的机会，亦不符合大众对大学秉承循循善诱的教育风范之期望。故此我们要求校委会撤回8月4日对学生采取处分的决定，并严格按照香港大学条例的相关章程处理此事件。”

据立场新闻报导，有港大校友还发起了联署要求港大校委会撤回“禁入校”处分，截至当地时间5日晚11时59分，共获逾590个签名，当中包括学生会前会长孙晓岚、前香港大专学界国际事务代表团发言人张崑阳、港大学生会前会长张锐辉等。报导指，联署发起人表示，感谢各位校友支持，希望校友及香港社会继续关注事件，校委会及校方理应向所有港大成员及广大公众充分解释决策过程、撤回相关决定及道歉。