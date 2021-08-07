立陶宛副外长：挺台湾并非偶然，有历史恩情

立陶宛副外交部长艾德梅纳斯（Mantas Adomėnas）近日在接受中央社采访时表示，捐赠疫苗给台湾的决定获得立陶宛许多民众认同，原因之一是不少人对台湾有强烈情感，因为他们一直记得来自台湾的历史恩情。立陶宛今年6月宣布向台湾捐赠2万剂阿斯利康疫苗，使其成为了首个向台方捐赠疫苗的欧盟国家。

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艾德梅纳斯本周在专访中向中央社表示，台湾民众强烈的正面回应深深触动立陶宛人。他说，立陶宛与台湾民众情感亲近并非最近才有的事，而是可追溯至20世纪中期。作为波罗的海三国之一的立陶宛经苏德密约被前苏联占领后一直存在对苏方统治的抵触，并最终于1990年3月11日宣布从苏联独立。立陶宛人民为争取独立还与爱沙尼亚和拉脱维亚的民众在1989年8月以人链的方式组成了轰动全世界的波罗的海之路，大约有200万人参加了这一和平示威活动。

报导引述艾德梅纳斯的话说，“在协助立陶宛延续独立国家地位方面，中华民国政府曾扮演重要角色。冷战时期，中华民国并未承认立陶宛等波罗的海国家是苏联的一部分，立陶宛人对此感念至今。”美国是当时最坚定对前苏联占领波罗的海采取“不承认”政策的国家。艾德梅纳斯说，老一辈的立陶宛外交官告诉他，“1970年代，立陶宛在华盛顿的公使团曾获中华民国驻美大使馆多方协助”。

艾德梅纳斯说，“立陶宛关心台湾和世界各地追求自由民主的人，因为立陶宛的重生之路就是一条捍卫自由、民主、法治、人权的道路。”他说，立陶宛将尽力协助台湾更加紧密地融入国际秩序及体系，包括运用一切可行方法促使台湾取得各国际组织的会员或观察员地位。报导指，艾德梅纳斯提到，“立陶宛历经集权统治，至今仍与集权的地缘政治庞然大物为邻，因此很能体会台湾的处境及与中国的复杂关系。”他谈到，立陶宛与台湾开始民主化的时间差不多，这些都是让立陶宛对台湾倍感亲切的原因。

另就记者提出，如此高调地挺台是否惧怕北京施压的提问，艾德梅纳斯说，来自中方的抗议、威吓当然少不了，但“立陶宛人大概对高压习惯了，可没那么容易屈服”。他称，相较于立陶宛脱离前苏联以前所经历的，目前来自中方的压力可谓“十分温和”。据悉，台湾在去年4月捐赠立陶宛10万片医疗级口罩。今年6月22日，立陶宛宣布援赠台湾2万剂新冠疫苗。立陶宛官员对此表示，热爱自由的人们应相互关照，朋友互助是很自然的事。

艾德梅纳斯在采访中还透露称，立陶宛驻台代表处预计年底前开始运作，届时不排除由外交部或经济部副部长来台出席揭幕仪式，他个人就很想再对台湾进行访问。他说，“台湾也已证明，有活力的民主制度与传统价值可兼容并蓄，民主不适合特定国家的说法与事实不符。”