港府高官：《反外国制裁法》列入基本法附件三自然恰当

香港特区政府律政司司长郑若骅8月8日刊文表示，中国全国人大常委会早前通过新的《反外国制裁法》是全国性法律，而且采取反制措施完全属于外交事务，依《基本法》第18条，列入附件三在香港特区实施，是“最自然、最恰当的方法”。她指出，有关决定最终应由全国人大常委会在征询基本法委员会和特区政府后作出。

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据了解，中国全国人大常委会下周二至周五将召开会议，议程包括增加香港和澳门《基本法》附件三的全国性法律。消息指，会议或会讨论将《反外国制裁法》纳入《基本法》附件三。郑若骅周日在港府新闻网上发表了题为“反外国制裁法公平合理”的文章。她称，《反制裁法》是全国性法律，而且采取反制措施完全属于外交事务，依《基本法》第18条将之列入附件三在香港特区实施，“是最自然也最恰当的方法”。郑若骅表示，有关决定最终应由全国人大常委会在征询基本法委员会和特区政府后作出。

《反外国制裁法》6月10日公布并于公布之日起施行。根据该法规定，被列入反制清单的个人、组织将受到以下一种或多种制裁措施，包括不予签发签证、不准入境、注销签证或者驱逐出境；查封、扣押、冻结在中国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止或者限制中国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动；其他必要措施。中国有关部门还可以对被列入清单的个人的配偶和直系亲属等采取反制措施。《华尔街日报》日前引述消息人士的话报导称，中国政府正计划在港澳出台新的法律，可能会禁止在这两个城市的外国实体和个人遵守针对中国的制裁措施。

报导指，在中美就香港的未来发生对峙之际，在港澳、特别是在国际金融中心香港引入该法律可能会令许多公司及其雇员陷入两难境地。就有人对《反外国制裁法》的影响表示关注，郑若骅回应指，大家更应该问别国为何干预中国行使国家主权订立国安法，认为这些国家应该遭受谴责。她补充说，“不禁想起一些反中乱港分子曾不断无耻地乞求外国制裁中国包括香港，行为令人不齿，爱国爱港的人绝不会作出此等卑鄙劣行。”

此外，全国人大常委谭耀宗就该议题表示，《反外国制裁法》透过本地立法在香港实施属合适做法，认为外界勿需太多忧虑。他在出席一项活动后被问到，有意见忧虑《反外国制裁法》如果在港实施，会损害香港的国际金融中心地位，以及影响国际间的交流，谭耀宗说，相关法例并非为香港而做，若要在当地实施，以本地立法落实较为合适，本地立法过程中，亦可以澄清各项问题，认为外资务须过多忧虑。

谭耀宗说，下次全国人大常委会会议将于本月17至20日在北京举行，只知有全国性法律要纳入《基本法》附件三，未知涉及哪一条法律。此前，美国拜登政府7月16日发布商务警示，告诫在香港运营的美国公司，它们受到香港法律，包括香港国安法的约束，还需要面对没有法院传票即被电子监控的风险，及必须向港府提交公司及客户数据的风险。