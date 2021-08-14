台前防長稱曾授權空軍司令“共機擾台危急時發動第一擊”

台灣前國防部長、現任退輔會主委馮世寬在8月14日國軍空軍節之際，撰文紀念去年因“0102專案”殉職的前參謀總長沈一鳴上將。據報導，馮世寬在文中透露說在擔任防長時曾明確指示，若狀況危急時，完全授權空軍司令發動“第一擊”，而時任空軍司令沈一鳴也讓每位飛行員，清楚了解這項指示背後的涵義。

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據台軍聞社報導，馮世寬日前在退輔會發行的8月份《榮光雙周刊－大鵬隨筆》中，撰文緬懷去年因公殉職的前參謀總長沈一鳴，並提到兩人在工作上互動，以及同意沈一鳴推薦人事案等往事。報導指，“馮主委回憶起他剛上任國防部長，沈前總長擔任空軍司令，第一次向他報告人事案時，沈司令清楚說明推薦人選的原因，讓他印象深刻，後來也更換原本心中的人選，同意沈司令所推薦的人事。”

報導稱，“馮主委也提到，當時中共機艦對台灣本島侵擾日漸頻繁，某次在沈司令陪同下，前往空作部了解中共機艦的動態，他當下即指示‘如若狀況危急時，完全授權空軍司令發動第一擊，絕不可讓我們的飛行員被擊落’，沈司令也將此一指示適切轉達給空軍各聯隊幹部，後來馮部長在視導空軍聯隊時，詢問司令是否有轉達指示事項，得到的答覆令他非常滿意，不僅完整傳遞他所想表達的話語，更讓每位飛行員清楚了解這項指示背後的涵義，這次事件再次讓馮部長對‘沈一鳴’這個名字留下非常好的印象。”

馮世寬在文中稱，“過去他總是聽到別人稱讚沈前總長的好，從未聽過關於他的負面評價，在與沈前總長接觸的期間，也在他身上得到驗證，如此優秀的人才，最後卻因公殉職，沒能繼續為國家奉獻他的能力與專長，對國家而言的確是莫大損失，全體國軍官兵應以沈前總長為榜樣，傳承他畢生為國家及國軍犧牲奉獻的精神，貫徹國軍保國衛民的神聖使命。”

另據中央社的報導，引述台國防安全研究院學者蘇紫雲的話稱，“馮世寬所指的‘第一擊’，並非涉及戰爭與和平層面的第一擊（first strike），而是戰術層級，涉及接戰規則及自衛權行使的先制射擊（first shoot）。”報導指，蘇紫雲說，“第一線官兵、特別是飛行員，在空中高速接敵情況下，必須快速判定敵機行動是否具直接威脅，以決定下一步該迴避、干擾或開火回擊，決策壓力巨大，更考驗實力。”他補充說，“授權第一線官兵自衛權，不僅可有效嚇阻敵人挑釁，更是對官兵素質的高度信賴。”