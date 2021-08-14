台前防长称曾授权空军司令“共机扰台危急时发动第一击”

台湾前国防部长、现任退辅会主委冯世宽在8月14日国军空军节之际，撰文纪念去年因“0102专案”殉职的前参谋总长沈一鸣上将。据报导，冯世宽在文中透露说在担任防长时曾明确指示，若状况危急时，完全授权空军司令发动“第一击”，而时任空军司令沈一鸣也让每位飞行员，清楚了解这项指示背后的涵义。

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据台军闻社报导，冯世宽日前在退辅会发行的8月份《荣光双周刊－大鹏随笔》中，撰文缅怀去年因公殉职的前参谋总长沈一鸣，并提到两人在工作上互动，以及同意沈一鸣推荐人事案等往事。报导指，“冯主委回忆起他刚上任国防部长，沈前总长担任空军司令，第一次向他报告人事案时，沈司令清楚说明推荐人选的原因，让他印象深刻，后来也更换原本心中的人选，同意沈司令所推荐的人事。”

报导称，“冯主委也提到，当时中共机舰对台湾本岛侵扰日渐频繁，某次在沈司令陪同下，前往空作部了解中共机舰的动态，他当下即指示‘如若状况危急时，完全授权空军司令发动第一击，绝不可让我们的飞行员被击落’，沈司令也将此一指示适切转达给空军各联队干部，后来冯部长在视导空军联队时，询问司令是否有转达指示事项，得到的答覆令他非常满意，不仅完整传递他所想表达的话语，更让每位飞行员清楚了解这项指示背后的涵义，这次事件再次让冯部长对‘沈一鸣’这个名字留下非常好的印象。”

冯世宽在文中称，“过去他总是听到别人称赞沈前总长的好，从未听过关于他的负面评价，在与沈前总长接触的期间，也在他身上得到验证，如此优秀的人才，最后却因公殉职，没能继续为国家奉献他的能力与专长，对国家而言的确是莫大损失，全体国军官兵应以沈前总长为榜样，传承他毕生为国家及国军牺牲奉献的精神，贯彻国军保国卫民的神圣使命。”

另据中央社的报导，引述台国防安全研究院学者苏紫云的话称，“冯世宽所指的‘第一击’，并非涉及战争与和平层面的第一击（first strike），而是战术层级，涉及接战规则及自卫权行使的先制射击（first shoot）。”报导指，苏紫云说，“第一线官兵、特别是飞行员，在空中高速接敌情况下，必须快速判定敌机行动是否具直接威胁，以决定下一步该回避、干扰或开火回击，决策压力巨大，更考验实力。”他补充说，“授权第一线官兵自卫权，不仅可有效吓阻敌人挑衅，更是对官兵素质的高度信赖。”