吳釗燮：台灣印度是遏止威權偉大民主夥伴

8月15日，台灣外交部長吳釗燮在印度獨立75周年之際通過推特表示，印度是世界最大且是亞洲最古老的民主國家，在他心中佔有一席之地，而“台灣與印度是遏止威權的偉大民主夥伴”。

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據中央社引述台外交部聲明指，吳釗燮除了在推特表達誠摯祝賀，政務次長田中光也錄製祝賀影片，包括使用印地語表達台灣誠摯祝賀之意。吳釗燮稱，要向遠方的印度朋友表示最熱烈的祝賀，印度是世界最大且是亞洲最古老的民主國家，在他心中佔有一席之地。吳釗燮在推文中寫道，“台灣和印度是遏制威權主義的兩個偉大的民主夥伴!”

台灣外交部稱，“印度為台灣新南向政策的重要目標國，兩國更是印太區域理念相近的合作夥伴，致力促進自由開放的印太區域。外交部將持續深化與印度雙邊各項交流與合作，開創兩國更緊密友好的夥伴關係。”

印度獨立日當天，來自美國、澳大利亞、斯里蘭卡、以色列等國首腦已向印方致以祝賀。美國總統拜登（Joe Biden）通過聲明表示，“在1947年8月15日這一天，印度在聖雄甘地的真理和非暴力信息的指導下，實現了其走向獨立的漫長旅程。今天，這種通過民主尊重人民意願的基礎性承諾繼續激勵着世界，也是我們兩國間特殊紐帶的基礎。幾十年來，我們人民之間的聯繫，包括一個由400多萬印度裔美國人組成的充滿活力的社區，維持並加強了我們的夥伴關係。”

拜登稱，“在過去的一年裡，我們兩國以新的方式攜手應對新冠病毒大流行，包括與日本和澳大利亞合作，通過四方安全對話機制（Quad）擴大安全和有效的新冠疫苗的全球製造，並加強我們的‘最後一英里’協調，以幫助整個印太地區的人們。在這個面臨巨大挑戰和機遇的時刻，印度和美國之間的夥伴關係比以往任何時候都更加重要”。

拜登稱，“我們必須共同向世界表明，我們這兩個偉大而多樣的民主國家能夠為各地人民提供服務。在我們這樣做的時候，我們兩國之間的友誼將繼續蓬勃發展和增長。我祝願所有今天在印度、美國和世界各地慶祝的人，有一個安全和快樂的印度獨立日。”

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）還特意錄製視頻，並通過推特寫道，“祝願我親愛的朋友莫迪、印度人民和我們澳大利亞的印度社區，祝願他們有一個歡樂的獨立日。我們珍視與印度的密切夥伴關係，這種關係建立在信任、尊重和共同價值觀之上。獨立日快樂!”

以色列總理貝內特（Naftali Bennett）稱，“在這一天，我們與我們在印度的朋友以及莫迪總理一起慶祝印度第75個獨立日。我們珍視你們的友誼，並祝願你們取得更多不可思議的成就。來自耶路撒冷的問候!“