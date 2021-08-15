吴钊燮：台湾印度是遏止威权伟大民主伙伴

8月15日，台湾外交部长吴钊燮在印度独立75周年之际通过推特表示，印度是世界最大且是亚洲最古老的民主国家，在他心中占有一席之地，而“台湾与印度是遏止威权的伟大民主伙伴”。

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据中央社引述台外交部声明指，吴钊燮除了在推特表达诚挚祝贺，政务次长田中光也录制祝贺影片，包括使用印地语表达台湾诚挚祝贺之意。吴钊燮称，要向远方的印度朋友表示最热烈的祝贺，印度是世界最大且是亚洲最古老的民主国家，在他心中占有一席之地。吴钊燮在推文中写道，“台湾和印度是遏制威权主义的两个伟大的民主伙伴!”

台湾外交部称，“印度为台湾新南向政策的重要目标国，两国更是印太区域理念相近的合作伙伴，致力促进自由开放的印太区域。外交部将持续深化与印度双边各项交流与合作，开创两国更紧密友好的伙伴关系。”

印度独立日当天，来自美国、澳大利亚、斯里兰卡、以色列等国首脑已向印方致以祝贺。美国总统拜登（Joe Biden）通过声明表示，“在1947年8月15日这一天，印度在圣雄甘地的真理和非暴力信息的指导下，实现了其走向独立的漫长旅程。今天，这种通过民主尊重人民意愿的基础性承诺继续激励着世界，也是我们两国间特殊纽带的基础。几十年来，我们人民之间的联系，包括一个由400多万印度裔美国人组成的充满活力的社区，维持并加强了我们的伙伴关系。”

拜登称，“在过去的一年里，我们两国以新的方式携手应对新冠病毒大流行，包括与日本和澳大利亚合作，通过四方安全对话机制（Quad）扩大安全和有效的新冠疫苗的全球制造，并加强我们的‘最后一英里’协调，以帮助整个印太地区的人们。在这个面临巨大挑战和机遇的时刻，印度和美国之间的伙伴关系比以往任何时候都更加重要”。

拜登称，“我们必须共同向世界表明，我们这两个伟大而多样的民主国家能够为各地人民提供服务。在我们这样做的时候，我们两国之间的友谊将继续蓬勃发展和增长。我祝愿所有今天在印度、美国和世界各地庆祝的人，有一个安全和快乐的印度独立日。”

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）还特意录制视频，并通过推特写道，“祝愿我亲爱的朋友莫迪、印度人民和我们澳大利亚的印度社区，祝愿他们有一个欢乐的独立日。我们珍视与印度的密切伙伴关系，这种关系建立在信任、尊重和共同价值观之上。独立日快乐!”

以色列总理贝内特（Naftali Bennett）称，“在这一天，我们与我们在印度的朋友以及莫迪总理一起庆祝印度第75个独立日。我们珍视你们的友谊，并祝愿你们取得更多不可思议的成就。来自耶路撒冷的问候!“