苏贞昌：台湾只要内部不乱 就能对抗外来侵略

自台北方面消息，台湾行政院长苏贞昌8月16日说，阿富汗情势会这么乱，就是内部自己乱，台湾只要内部不自己乱，就能对抗任何想来侵略台湾的外来武力。

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据中央社报导，阿富汗变天，塔利班接掌政权。中广董事长赵少康说，小心阿富汗是台湾的前车之鉴，并批民进党把台湾前途和台湾人的生命完全交到中国及美国手上，“既愚笨又不负责任”。报导指，苏贞昌周一受访时表示，“这些年来台湾人团结一致对抗疫情、病毒，才能安全；同样道理，大家能合作努力，很多国家经济负成长时，只有台湾能正成长，只有自助才能人助、团结才有力，只有内部不乱，人家才不会趁机侵略。”

报导指，美国在台协会（AIT）处长孙晓雅在拜会总统蔡英文、副总统赖清德后，周一上午拜会苏贞昌。苏贞昌介绍称，孙晓雅专程去看他，非常高兴、两人谈了好久，超过原定时间。他称，孙晓雅大学毕业就来台湾，对台湾非常了解，她代表美国总统拜登、美国政府及各界对台湾的坚定支持。

苏贞昌说，“孙晓雅盼两国间进一步发展经济、贸易往来，能更进一步合作，对于台湾疫情控制各方面成绩非常肯定；也会持续支持台湾加入世界卫生组织、世界卫生大会等国际组织。”

苏贞昌称，他也代表台湾政府给予孙晓雅最高欢迎，感谢美国在台湾缺少疫苗时，派3位跨党派参议员到松山机场宣布会送台湾疫苗，后来送的疫苗更超出宣布时的3倍之多，“台湾人民很有感，特别感受到美国是台湾真朋友，台湾也很重视台美间的关系。”

苏贞昌称，孙晓雅回应指，美国很感谢去年缺乏口罩等物资时，台湾及时帮忙，美国人也很有感。他说，“交朋友是互相的，台美是最大贸易伙伴，对民主、自由价值一致，德不孤必有邻，孙晓雅到访，更看出台湾经过大家努力，朋友很多，大家要有自信、要做得更好。”