台陆委会副主委：中共20大后恐变更武断

自台北方面消息，台湾陆委会副主委邱垂正8月17日在出席美国智库线上活动时表示，中共不太可能在20大后降低外交侵略性，反而可能变更武断。

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据中央社报导，邱垂正周二上午出席了华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）举办的，题为“两岸关系的下一步是什么？趋势、动力和挑战”的线上研讨会。他与该中心中国研究主任白明（Jude Blanchette）谈论两岸关系未来趋势与可能面临的挑战。

白明在开场白中提到，“过去5年多来，台湾遭受北京长时间胁迫施压与恫吓，包含政治假信息、网攻，进入台湾空域的解放军军机数量也不断增加。未来5年会是关键期，看台湾能否在保持民主制度韧性的同时，也维系台湾海峡和平。”

报导引述白明的话说，“中共明年将召开第20次全国代表大会，中共总书记习近平无疑将进入第3任期，外界相当关注中国对台湾乃至整体外交政策是否会改变，或是有所调整”。

邱垂正在发言中说，外界当然能抱最好的希望，但也需要做最坏的打算。邱垂正称，“中共不是会遮掩自身意图野心的政权，习近平7月1日中共建党百年致词就是一大例证；他当时强调，‘任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力’。”

邱垂正称，“由此可见，在可预见的未来，中共不太可能降低其外交政策侵略性，20大后，外界反而可能见识到一个更武断的政权”。他指出，“维系台海和平与稳定的重要性，从没像近期一样频频被提及，美日印澳组成的四方安全对话（Quad）、美日双边会议、美国欧盟领袖峰会及七大工业国集团（G7）峰会等，都触及台海议题。”

为因应未来情势发展，邱垂正表示，“台湾会有3大目标方向作为，包括确保国际社会充分认知台湾在对抗中共极权及促进印太区域自由、开放与繁荣上的战略重要性。”他还说，在经济层面，台湾作为全球半导体供应链主要关键技术提供者，未来会持续强化这个角色地位。

邱垂正称，“由于台湾民主经验与实践能够启发中港人民，促使他们追寻民主与自由，台湾未来会持续维护自身民主成功故事”。