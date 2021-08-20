支联会解散压力增加 亲中传媒引消息指警方正调查

继香港教育专业人员协会和民间人权阵线解散后，已有三十二年历史的香港市民支援爱国民主运动联合会可能成为当局下一个目标。亲北京传媒《大公报》引述不具名的消息人士说，警方正调查支联会是否触犯《港区国安法》，并将调查范围扩展至其会员团体，若取得足够证据，将启动取缔程序。

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本月解散的教协和民阵，均是在中央传媒或在港的亲北京传媒发文狠批或以消息人士指执法部门进行违法调查后作出决定，《大公报》由本周一起已有三天发文报道及批评支联会，又指「近日多个市民团体举报支联会涉嫌违反香港国安法」，要求警方严正执法。其中，今(20日)天的内版全版报道引述「消息人士」透露，警方正积极跟进调查支联会，调查重点包括支联会的组织纲领、其骨干过往言行、与外部势力的联系及资金往来，以及有关网上展览馆是否涉嫌违反相关法例等。

报道又指，警方的调查范围已扩展至支联会的会员团体，不论有关团体是否已经退会。针对属会的调查方向包括核查有关组织的社团登记、财务往来及与支联会的具体联系等，从而更全面审视支联会及属会或涉嫌违法的情况。

该报又引述在中港兼教法律的中国港澳研究会成员傅健慈指出，根据《公司（清盘及杂项条文）条例》，行政长官会同行政会议可以维护国家安全或该组织为政治性团体、且与外国或台湾政治性组织有联系等理由，从公司登记处剔除出名册。

支联会成立于1989年天安门事件前夕，每年6月4日均会举办大型烛光悼念晚会以「追究屠城责任」，建制派近期曾多次批评支联会，指其五大纲领中的「结束一党专政」有违反国安法之嫌，支联会不认同有关观点，但批评持续，由5月起更出现退会个案。中国驻港的中联办主任骆惠宁更于6月中不点名地指「叫嚣『结束一党专政』的人」是「香港繁荣稳定的真正大敌」，令人联想针对支联会的压力由半官方上升为官方。其后支联会转趋低调，但在多名常委以非法集结等罪名被控、六四纪念馆被查牌等压力下，大部分常委不是请辞，便是系狱。