支聯會解散壓力增加 親中傳媒引消息指警方正調查

繼香港教育專業人員協會和民間人權陣線解散後，已有三十二年歷史的香港市民支援愛國民主運動聯合會可能成為當局下一個目標。親北京傳媒《大公報》引述不具名的消息人士說，警方正調查支聯會是否觸犯《港區國安法》，並將調查範圍擴展至其會員團體，若取得足夠證據，將啟動取締程序。

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本月解散的教協和民陣，均是在中央傳媒或在港的親北京傳媒發文狠批或以消息人士指執法部門進行違法調查後作出決定，《大公報》由本周一起已有三天發文報道及批評支聯會，又指「近日多個市民團體舉報支聯會涉嫌違反香港國安法」，要求警方嚴正執法。其中，今(20日)天的內版全版報道引述「消息人士」透露，警方正積極跟進調查支聯會，調查重點包括支聯會的組織綱領、其骨幹過往言行、與外部勢力的聯繫及資金往來，以及有關網上展覽館是否涉嫌違反相關法例等。

報道又指，警方的調查範圍已擴展至支聯會的會員團體，不論有關團體是否已經退會。針對屬會的調查方向包括核查有關組織的社團登記、財務往來及與支聯會的具體聯繫等，從而更全面審視支聯會及屬會或涉嫌違法的情況。

該報又引述在中港兼教法律的中國港澳研究會成員傅健慈指出，根據《公司（清盤及雜項條文）條例》，行政長官會同行政會議可以維護國家安全或該組織為政治性團體、且與外國或台灣政治性組織有聯繫等理由，從公司登記處剔除出名冊。

支聯會成立於1989年天安門事件前夕，每年6月4日均會舉辦大型燭光悼念晚會以「追究屠城責任」，建制派近期曾多次批評支聯會，指其五大綱領中的「結束一黨專政」有違反國安法之嫌，支聯會不認同有關觀點，但批評持續，由5月起更出現退會個案。中國駐港的中聯辦主任駱惠寧更於6月中不點名地指「叫囂『結束一黨專政』的人」是「香港繁榮穩定的真正大敵」，令人聯想針對支聯會的壓力由半官方上升為官方。其後支聯會轉趨低調，但在多名常委以非法集結等罪名被控、六四紀念館被查牌等壓力下，大部分常委不是請辭，便是系獄。