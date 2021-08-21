香港民調：56%對香港未來政治環境沒信心 約20%港人有計畫移民

前身為港大民意研究計畫的香港民意研究所8月20日公布“我們香港人”今年第二次進行的“香港移民潮”網上民意調查結果。結果顯示，56%的受訪者對香港未來政治環境無信心，有20%受訪者有計畫永久離開香港。

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據報道：這項調查從8月16日至19日在網上進行，透過電郵接觸民研群組成員，有6,981名12歲或以上的香港市民回應。結果顯示，56%的受訪者對香港未來政治環境無信心，有信心的受訪者有32%；對香港人未來享有的個人自由，54%受訪者表示無信心，有信心的受訪者為37%；至於香港的經濟前景，42%受訪者表示無信心；有信心的受訪者有39%。

以政治態度區分，5,929名自稱民主派支持者當中，有94%表示對香港未來政治環境無信心，有信心只有3%；對香港人未來享有的個人自由，93%民主派支持者表示無信心，有信心的只有3%；至於香港的經濟前景，71%民主派支持者表示無信心；有信心的只有4%，另有23%表示一半一半，3項數據都與上一次3月中進行的調查相近。

而702名自稱非民主派支持者當中，有36%表示對香港未來政治環境無信心，比上次調查下跌7%，表示有信心的有47%，比上次調查增加7%；對香港人未來享有的個人自由，34%非民主派支持者表示無信心，比上次調查下跌9%，表示有信心的有54%，增加7%；至於香港的經濟前景，27%非民主派支持者表示無信心，跌幅達10%；表示有信心的有57%，增幅達17%，另有16%表示一半一半，下跌6%。

至於香港人的移民意欲，調查問及受訪者現時有沒有計畫永久離開香港，有20%受訪者表示，有計畫永久離開香港，比上次調查下跌1%，而無計畫離開香港的受訪者有71%，比上次調查下跌2%。