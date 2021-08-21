香港民调：56%对香港未来政治环境没信心 约20%港人有计划移民

前身为港大民意研究计划的香港民意研究所8月20日公布“我们香港人”今年第二次进行的“香港移民潮”网上民意调查结果。结果显示，56%的受访者对香港未来政治环境无信心，有20%受访者有计划永久离开香港。

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据报道：这项调查从8月16日至19日在网上进行，透过电邮接触民研群组成员，有6,981名12岁或以上的香港市民回应。结果显示，56%的受访者对香港未来政治环境无信心，有信心的受访者有32%；对香港人未来享有的个人自由，54%受访者表示无信心，有信心的受访者为37%；至于香港的经济前景，42%受访者表示无信心；有信心的受访者有39%。

以政治态度区分，5,929名自称民主派支持者当中，有94%表示对香港未来政治环境无信心，有信心只有3%；对香港人未来享有的个人自由，93%民主派支持者表示无信心，有信心的只有3%；至于香港的经济前景，71%民主派支持者表示无信心；有信心的只有4%，另有23%表示一半一半，3项数据都与上一次3月中进行的调查相近。

而702名自称非民主派支持者当中，有36%表示对香港未来政治环境无信心，比上次调查下跌7%，表示有信心的有47%，比上次调查增加7%；对香港人未来享有的个人自由，34%非民主派支持者表示无信心，比上次调查下跌9%，表示有信心的有54%，增加7%；至于香港的经济前景，27%非民主派支持者表示无信心，跌幅达10%；表示有信心的有57%，增幅达17%，另有16%表示一半一半，下跌6%。

至于香港人的移民意欲，调查问及受访者现时有没有计划永久离开香港，有20%受访者表示，有计划永久离开香港，比上次调查下跌1%，而无计划离开香港的受访者有71%，比上次调查下跌2%。