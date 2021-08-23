輝瑞獲美FDA正式批准16歲以上可施打 蔡英文總統完成接種國產高端疫苗

蔡英文總統秀出的疫苗接種紀錄黃卡，詳實記錄接種的疫苗、時間、地點。 圖：翻攝自蔡英文臉書

美國食品暨藥物管理局（FDA）周一正式批准美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合作的新冠疫苗供16歲以上人口接種，使其成為首支獲美國正式批準的新冠疫苗。同一天，台灣總統蔡英文在台大醫院體育館接種國產高端疫苗，並在當晚臉書上她分享接種過程的影片。

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據路透社報導，美國FDA去年12月批准輝瑞新冠疫苗的緊急授權（EUA）。截至22日為止，全美已有2億400多萬人接種過這支疫苗。但美國政府批准過EUA的3支新冠疫苗，先前全都尚未獲得正式核准。

美國公共衛生官員希望，輝瑞疫苗獲得正式批准後，將說服更多尚未接種疫苗的美國人相信這支疫苗是安全且有效的。一些美國人仍對接種疫苗抱持懷疑，已影響到美國的抗疫行動。

美國FDA代理局長伍德克（Janet Woodcock）表示說：“儘管有數以百萬計民眾已安全接種COVID-19疫苗，但我們同意對部分民眾來說，疫苗獲得FDA正式批准，如今可能會讓民眾逐漸對接種疫苗更有信心。”

迄今為止，美國已約有51%民眾完整接種2劑疫苗。但傳染力強的Delta變異病毒正造成美國一些疫苗接種率低的地區新一波疫情。

消息傳出後，輝瑞股價勁揚5%，BioNTech股價更大漲超過9%。

蔡英文：接種後一天的工作行程完全沒有受到影響

同在周一，台灣總統蔡英文率先完成國產高端疫苗接種，她在晚間以臉書分享施打過程說，接種的時候不會痛，一下子就結束了。“接種後，我一整天的工作行程，完全沒有受到影響”。

中央社報道說，蔡總統還在臉書上分享她今天接種高端疫苗過程的影片。她並歡迎民眾留言分享接種疫苗的心得。

另外，蔡英文總統提醒，在8月16日下午2時到8月21日12時之間，“新登記”或“加選意願登記”為高端疫苗的民眾，從周一到周二下午6時為止，都可以進行預約接種，請符合資格的民眾，把握時間預約，儘早完成接種。

蔡總統並再次謝謝台大醫院醫護團隊協助她接種疫苗，也謝謝所有醫護人員的辛苦付出。