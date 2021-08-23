辉瑞获美FDA正式批准16岁以上可施打 蔡英文总统完成接种国产高端疫苗

蔡英文总统秀出的疫苗接种纪录黄卡，详实记录接种的疫苗、时间、地点。 图：翻摄自蔡英文脸书

美国食品暨药物管理局（FDA）周一正式批准美国药厂辉瑞（Pfizer）和德国生技公司BioNTech合作的新冠疫苗供16岁以上人口接种，使其成为首支获美国正式批准的新冠疫苗。同一天，台湾总统蔡英文在台大医院体育馆接种国产高端疫苗，并在当晚脸书上她分享接种过程的影片。

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据路透社报导，美国FDA去年12月批准辉瑞新冠疫苗的紧急授权（EUA）。截至22日为止，全美已有2亿400多万人接种过这支疫苗。但美国政府批准过EUA的3支新冠疫苗，先前全都尚未获得正式核准。

美国公共卫生官员希望，辉瑞疫苗获得正式批准后，将说服更多尚未接种疫苗的美国人相信这支疫苗是安全且有效的。一些美国人仍对接种疫苗抱持怀疑，已影响到美国的抗疫行动。

美国FDA代理局长伍德克（Janet Woodcock）表示说：“尽管有数以百万计民众已安全接种COVID-19疫苗，但我们同意对部分民众来说，疫苗获得FDA正式批准，如今可能会让民众逐渐对接种疫苗更有信心。”

迄今为止，美国已约有51%民众完整接种2剂疫苗。但传染力强的Delta变异病毒正造成美国一些疫苗接种率低的地区新一波疫情。

消息传出后，辉瑞股价劲扬5%，BioNTech股价更大涨超过9%。

蔡英文：接种后一天的工作行程完全没有受到影响

同在周一，台湾总统蔡英文率先完成国产高端疫苗接种，她在晚间以脸书分享施打过程说，接种的时候不会痛，一下子就结束了。“接种后，我一整天的工作行程，完全没有受到影响”。

中央社报道说，蔡总统还在脸书上分享她今天接种高端疫苗过程的影片。她并欢迎民众留言分享接种疫苗的心得。

另外，蔡英文总统提醒，在8月16日下午2时到8月21日12时之间，“新登记”或“加选意愿登记”为高端疫苗的民众，从周一到周二下午6时为止，都可以进行预约接种，请符合资格的民众，把握时间预约，尽早完成接种。

蔡总统并再次谢谢台大医院医护团队协助她接种疫苗，也谢谢所有医护人员的辛苦付出。