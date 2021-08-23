金门炮战63周年马英九重提九二共识 台陆委会：多数人民未接受

1958年金门炮战63周年之际，台湾前总统马英九通过脸书呼吁，唯有两岸和解，才能让过去的杀戮战场变成两岸的和平大道，期许两岸能继续在“九二共识”的基础上，重启中断的协商与交流。台湾陆委会当天回复媒体质询时称，“北京当局的‘九二共识’是没有中华民国生存空间的‘一个中国原则’，台湾多数人民并未接受”。

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马英九在脸书上写道，“今天是八二三砲战63周年。1958年从今天起，共军44天内对150平方公里的金门岛发射47万多发砲弹，造成金门军民死伤与房舍毁损；其实死伤毁损的不只是生命财产，还有两岸人民的情感。最后国军成功反击，迫使共军停火2次，将砲击改为‘单打双不打’的隔日模式，守住了金门，也守住了台湾。每到这一天，每次去金门，我的内心依然百感交集。”

马英九称，“唯有两岸和解，才能让过去的‘杀戮战场’，变成两岸的‘和平大道’。因为和解，带来通航与通商，过去从大陆射来的砲弹，得以转变成经贸与观光的银弹，与每天运过来几万吨的清水，以及观光客必买的砲弹壳菜刀。”他表示，“期许两岸能继续在‘九二共识’的基础上，重启中断的协商与交流。过去我执政时，在坚守台海和平与国家主权的基础上，与大陆完成23个各类交流的协议。既然过去可以，现在没有道理不行。”

据中央社报导，台陆委会当天回应媒体质询指，“政府已多次重申，北京当局的‘九二共识’是没有中华民国生存空间的‘一个中国原则’，台湾多数人民并未接受。‘呼吁国内各界不要轻易落入中共设定矮化台湾的政治框架’。”台陆委会称，“总统蔡英文今天强调，八二三金门战役的精神，就是台湾人民向全世界展现守护国家、团结一心、坚定自我防卫的决心”。其表示，“面对中共坚持不放弃对台用武，政府捍卫国土主权、寸步不让，维护民主自由、坚守不退”。

据悉，蔡英文周一走访了“军备局生产制造中心”及“空军防空暨飞弹指挥部”。她在讲话中称，“单凭一党一派无法抵御外侮，只有同心协力、坚定信念，才能够守护自己的国家”。此外，国民党主席江启臣和宣布参加党主席竞选的朱立伦同样参加了相关的纪念活动。

江启臣致词表示，“八二三战役是第二次台海危机，参战人员包括当初在大陆就从军的国军，也包括台籍义务士官兵，是一个军民一体、族群融合，共同对抗敌人的一场战役”。他说，“这场战役影响后续中华民国发展乃至两岸情势、区域安全和平，这也告诉大家，面对外来可能的攻击或可能的冲突，唯有展现捍卫自己的决心，别人才有可能帮忙。”