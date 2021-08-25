明年度国防预算达3726亿 台国防部：政院审议中

自台北方面消息，台湾行政院日前公布明年度国防预算将达3726亿元新台币，也传出将以特别预算方式提升战力。台湾国防部8月24日回应指，明年度国防预算编列内容及额度，目前还在行政院审议程序，对各种臆测不作评论。

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据中央社报导，台行政院日前公布明年度国防预算将达新台币3726亿元新台币，较去年成长3%，且外传军方规划2000亿元新台币特别预算，强化飞弹自制能力，将台湾打造成“刺蝟岛”。

台国防部周二上午举行“民国110年九三军人节系列活动”线上记者会。台国防部发言人史顺文少将对此表示，有关明年度国防预算编列内容及额度，目前还在行政院审议程序，国防部对各种臆测，不作评论。

史顺文称，“国防部依照‘防卫固守、重层吓阻’的军事战略指导，审慎的规划、筹建各项建军备战的需求，来因应敌情的威胁，确保国家的安全。”

近日，当地媒体报导指，台国防部计划推出2000亿元新台币特别预算案，用于加速提前量产导弹，尤其是对中国大陆具有 “源头打击”能力的导弹。据称，这份预算案已经得到蔡英文“拍板”。

此外，日前解放军东部战区宣布在台岛周边进行多军种实兵演练的消息之后引发高度关注。23日，中国海事部门接连发布了南海、黄海、渤海海域三个方向实弹射击演练的禁航通告。