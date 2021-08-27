台国防部2022年度预算达到3726亿新台币 为历年最高

据中央社8月26日报导，台湾国防部2022年度预算共3726亿新台币（约合人民币864.82亿元），为历年最高。

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台湾行政院会周四通过2022年度中央政府总预算案，其中“国防经费为新台币3726亿元，较110年度增加108亿元、约增3%，创下历年来最高的国防预算，若再加上新式战机（66架F-16V）采购特别预算401亿元，共计4127亿元”。据了解，该预算书将于8月底送抵台立法院。

报导称，“台湾国防预算在106年度编列3217亿元、107年度编列3318亿元、108年度编列3460亿元、109年度编列3580亿元、110年编列3668亿元，111年度编列3726亿元，在中共频对台文攻武吓之际，呈现年年成长趋势。”

报导指，“由于许多对美采购军事装备过去几年已编列持续性预算，因此购买108辆M1A2T新式战车、66架F-16V（Block70）战机等部分预算，已编列在111年度。111年度预算也同样包括潜舰国造，还有例如沱江级军舰、两栖船坞运输舰等国舰国造案，以及各型云豹甲车等装备量产案，还包括由汉翔与洛马原厂共同构改的F-16V（Block20）等预算案。”

报导称，“不过，由于110年度国防预算书的公开版本，未见MQ-9B（海上卫士）无人机、配备于‘岸防巡航飞弹系统’（CDCM）的岸置鱼叉飞弹、海马斯（HIMARS）多管火箭系统、M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲，但因美方已同意供售，因此今年是否会出现在公开预算中，以及预算的分配方式，值得关注。”