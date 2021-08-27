美日印澳在菲律宾海开启马拉巴尔联合军演

8月26日，四方安全对话机制（Quad）成员国，美日印澳联合举行的“马拉巴尔-21”年度联合演习在菲律宾海正式拉开帷幕。

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美国印太司令部通过声明表示，“‘马拉巴尔’是一项年度海上演习，其加强了澳大利亚皇家海军、印度海军、日本海上自卫队和美国海军之间先进战争战术的规划、训练和运用，这表明了志同道合的国家之间对维护印太地区基于规则的海上秩序的承诺。”

美方声明称，“今年的演习由美国海军主办，将分两个阶段进行。第一阶段是四个印太海军在菲律宾海共同行动的机会，以加强他们在海上联合行动、反潜战行动、空战行动、实弹射击活动、海上补给、跨甲板飞行行动和海上拦截行动中的技能。”今年的马拉巴尔演习在第一阶段包括海军特种作战部队，以应对不规则的海上威胁并加强与传统海军部队的整合。

美方声明称，“澳大利亚皇家海军、印度海军、日本海军和美国海军的成员经常在印太地区共同行动，促进区域安全和稳定的合作，以阻止恶意的影响。”据悉，代表印度海军参加军演的是施瓦里克级导弹护卫舰“施瓦里克”号（INS Shivalik）和反潜护卫舰“卡德玛特”号（INS Kadmatt）。

代表日本海上自卫队的是出云级直升机护卫舰“加贺”号（DDH 184）、“村雨”号护卫舰（DD 101）和朝日级驱逐舰“不知火”号（DD 120）。代表澳大利亚的是澳新军团级护卫舰“瓦拉芒加”号（HMAS Warramunga）。四国军队不同型号的战机、海上巡逻和侦察机等也将参与军演。

印度国防部的声明称，“在新冠病毒全球大流行期间，在遵守卫生规程的同时进行演习，证明了参加演习的海军之间的协同作用以及我们对自由、开放和包容的印太地区的共同愿景。”