美日印澳在菲律賓海開啟馬拉巴爾聯合軍演

8月26日，四方安全對話機制（Quad）成員國，美日印澳聯合舉行的“馬拉巴爾-21”年度聯合演習在菲律賓海正式拉開帷幕。

廣告 繼續瀏覽後續

美國印太司令部通過聲明表示，“‘馬拉巴爾’是一項年度海上演習，其加強了澳大利亞皇家海軍、印度海軍、日本海上自衛隊和美國海軍之間先進戰爭戰術的規畫、訓練和運用，這表明了志同道合的國家之間對維護印太地區基於規則的海上秩序的承諾。”

美方聲明稱，“今年的演習由美國海軍主辦，將分兩個階段進行。第一階段是四個印太海軍在菲律賓海共同行動的機會，以加強他們在海上聯合行動、反潛戰行動、空戰行動、實彈射擊活動、海上補給、跨甲板飛行行動和海上攔截行動中的技能。”今年的馬拉巴爾演習在第一階段包括海軍特種作戰部隊，以應對不規則的海上威脅並加強與傳統海軍部隊的整合。

美方聲明稱，“澳大利亞皇家海軍、印度海軍、日本海軍和美國海軍的成員經常在印太地區共同行動，促進區域安全和穩定的合作，以阻止惡意的影響。”據悉，代表印度海軍參加軍演的是施瓦里克級導彈護衛艦“施瓦里克”號（INS Shivalik）和反潛護衛艦“卡德瑪特”號（INS Kadmatt）。

代表日本海上自衛隊的是出雲級直升機護衛艦“加賀”號（DDH 184）、“村雨”號護衛艦（DD 101）和朝日級驅逐艦“不知火”號（DD 120）。代表澳大利亞的是澳新軍團級護衛艦“瓦拉芒加”號（HMAS Warramunga）。四國軍隊不同型號的戰機、海上巡邏和偵察機等也將參與軍演。

印度國防部的聲明稱，“在新冠病毒全球大流行期間，在遵守衛生規程的同時進行演習，證明了參加演習的海軍之間的協同作用以及我們對自由、開放和包容的印太地區的共同願景。”