台湾收到首批“高度政治化”的辉瑞BNT疫苗

法新社说，台湾今天9月2日收到了第一批“高度政治化”的辉瑞-生技公司的冠状病毒（Covid-19）疫苗。这次交货须经台湾两家大公司和一个基金会安排，以克服北京的外交障碍。

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首批93万剂辉瑞-生技公司的冠状病毒（Covid-19）疫苗运抵台湾。这是科技巨头富士康和台积电及佛教慈善机构慈济购买的1千500万剂的一部分。慈济经过数月艰难谈判与中国经销商复星医药达成了协议。

法新社说，台湾在为其全部人口获得足够疫苗方面，面临巨大困难，主要是由于其在国际舞台上不稳定的外交地位。

台北曾试图直接从德国采购辉瑞-生物技术公司的疫苗，但没有成功，原因是上海复星医药拥有中国大陆、香港、澳门和台湾的分销权。

由于台北和北京相互指责对方阻挠疫苗交易，台湾的私营公司想出了一个“面子”上的解决方案：自己从中国经销商复星医药购买辉瑞-生物技术公司的剂量，然后提供给台湾。

台湾卫生部长陈时中今天在机场接收了这批疫苗，他感谢私人捐助者的"努力工作，克服一切困难"，帮助台湾获得这些疫苗。

法新社这个电稿说，中国正试图在国际舞台上孤立台湾，特别是将其排除在世界卫生组织之外。北京专制政权认为，台湾这个由民主政府管理的岛屿是其领土的一部分，如果有必要，它打算有一天通过武力夺回。

在冠状病毒大流行的第一年，台湾成功控制了冠状病毒。但今年春天，台湾在航空公司飞行员带入病毒后再次爆发，迫使该地区制定了社会疏导措施，这些措施正在对经济造成影响。

此后，患者数量急剧下降，限制措施也得到了放松。疫苗接种运动起初进展缓慢，后来加快了速度。

据台湾卫生部称，迄今为止，在2350万居民中，有近43%的人至少接受了一剂疫苗。到目前为止，阿斯利康和莫德纳Moderna疫苗已在台湾境内上市。