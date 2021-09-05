长荣三位机师确诊芝加哥航线暂停1500名机师全面普筛

华航「诺富特饭店机师确诊事件」一度造成台湾疫情破口之后，经过三个多月，死了几百人，好不容疫疫情逐渐降温，但台湾另一家大型航空公司长荣，近日又发生机师遭感染将病毒带入台湾事件，五天之内已有三位机师确诊，由于怀疑是Delta变种病毒入侵台湾，全台高度警戒，其中一名违反防疫规定的机师已经被长荣开除。

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台湾疫情指挥中心5日证实，有两位长荣机师确诊，由于五天前已有一位长荣机师确诊，而且已证实是感染Delta变种病毒，加上后面这两位机师在被隔之前，足迹遍及五、六个县市，官方大为紧张，担心再度出现疫情破口，更担心感染力强的Delta病毒可能已进入台湾小区。

由于长荣这三位确诊机师都是七七七机队，且三人都曾飞过芝加哥，长荣宣布，将扩大对所有机队的1500位机师，全部作PCR普筛。另外，长荣台北到芝加哥航线即日起停飞。

台湾交通部长王国材说，欧美等外站，环境很放松，尤其美国更是松懈，地勤人员跟旅馆人员都不戴口罩，导致机组员跟外站接触时，感染的风险很高。

桃园市政府表示，确诊机师在PCR检测出炉前竟跨县市移动，还与朋友吃饭群聚，违反加强版机组员自我健康管理规定，将送民航局裁处，最高可罚一百万元。

长荣公司表示，编号16120的确诊机师8月26日从芝加哥飞回台湾后，在七天的加强型自主健康管理期间与朋友人餐叙，并到诊所就医，却没有依法事先联系卫生局；8月30日执勤台北飞布里斯本前，也没有确实填写「勤前健康声明书」，违反规定，纪律评议委员会决议，将他免职。

台湾官方首度采取最严格的隔离措施，其中一位机师感染了读高职的儿子，儿子的同班同学、老师，甚至包括同班同学的家人，都需集中隔离检疫；再加上小区接触者、长荣机组员等，总共六百多人，都送到位于台湾北中南共四处集中检疫所隔离检疫。

官方更同步发出110万封疫情警示的手机简讯，凡曾与确诊机师的足迹重迭的人都收到警告，要求若有症状立即前往筛检，导致许多医院急诊处瞬间涌现人潮。

台湾因为欠缺疫苗，到现在打过一剂疫苗的人只有四成多，打过两剂的更只有5%，因此边境防堵成为最重要的措施，爆发长荣机师感染事件之后，官方已再度加严机师入境后的防疫管制措施。