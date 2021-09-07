临近联合国大会 吴钊燮撰文多国媒体呼吁联合国接纳台湾

第76届联合国大会将于纽约时间14日在联合国总部开议，台湾外长吴钊燮在国际媒体撰文呼吁联合国接纳台湾，让台湾在全球抗疫和复甦、永续发展目标和对抗气候变迁等领域作出贡献。

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荷兰主流网路媒体“在线新闻“（The Post Online）9月6日刊登吴钊燮专文，题为”重新设想纳入台湾－联合国体系将更具韧性“。吴钊燮指出，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今年6月曾强调，COVID-19疫情凸显世人共同的脆弱性和休戚与共。唯有包容，联合国及其所服务的国家和人民才能从中受益。而台湾有效应对疫情、配合全球供应链需求，以及持续对全球伙伴国家提供实质援助，说明台湾能在联合国体系中发挥建设性贡献。

“西班牙外交官电子报“（The Diplomat in Spain）也刊登吴钊燮双语版投书指出，台湾是良善的力量，联合国排除台湾，不仅违反尊重人权及基本自由的原则，更有碍联合国的整体努力。

吴钊燮写道，中华人民共和国藉由将2758号决议与北京的“一个中国原则“划上等号的错误作法，专断地将其政治立场强加于联合国。中华人民共和国从未统治台湾，只有台湾人民以民主程序选出的政府，才能在国际上代表台湾。

吴钊燮还向西班牙读者表示，过去60年来，台湾持续向全球各地的伙伴国家提供援助，联合国通过“2030年永续发展议程“后，台湾更是聚焦协助其伙伴达成”永续发展目标“（SDGs），近来则致力于协同抗疫及疫后复苏。关于气候变迁议题，吴钊燮指出，台湾不但不会置身事外，且正努力寻求将减碳挑战转化为新契机的最佳途径。

据中央社报道：位于关岛的太平洋每日新闻（Pacific Daily News）以及太平洋岛屿时报（Pacific Island Times）网站也刊登吴钊燮的投书指出，台湾有能力贡献，台湾是良善的力量，当全球需要努力儘速从疫情中复甦时，联合国拒绝台湾，对全球而言，是道德及实质损失。

9月1日法国大报世界报（Le Monde）也以纸本与网路电子版刊登吴钊燮投稿，题为“现在正是联合国纳入台湾的时刻”，内容指出，在中华人民共和国的压力下，联合国与其机构持续以1971年联合国大会第2758号议案排除台湾。然而这份决议案处理中国在联合国的代表问题，却没有提及中国对台湾主权的宣称，也未允许中国在联合国代表台湾

他进一步写道，台湾护照持有者也被禁止进入联合国场馆；甚至连台湾记者都无法取得相关报导许可证。如此歧视待遇的唯一原因就是国籍。不让台湾公民社会成员进入联合国，不仅打碎了多边主义的理念，也与联合国尊重人权与基本自由的原则背道而驰。