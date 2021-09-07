前海合作区扩七倍 港深合推人民币跨境使用 研究境外人士任法定机构职

被视为在必要时取代香港金融中心地位的深圳前海深港现代服务业合作区，将会扩大逾七倍，根据中国的新方案，前海将会进一步扩大金融业对外开放，人民币跨境使用将在区内率先试验；另在不危害国家安全的情况下，开放对港澳区的服务领域，主要是创新科技；又会「探索」允许符合条件的港澳和外籍人士担任前海合作区内法定机构的职务。

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北京政府一连两日发表加强深圳前海和珠海横琴的发展，以推进粤港澳大湾区发展，但与澳门将与广东省共管珠海的横琴区不同，香港与深圳在前海的合作没有制度上的改变，而是在原来的基础上加强前海发展。中国期望，到了2025年，前海可建成更高层次的开放型经济新体制，初步形成具有全球竞争力的营商环境；到了2035年，令营商环境达到世界一流水平。

根据中国政府昨(6日)印发的《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》，已有十一年历史的前海合作区，总面积将由现时的14.92平方公里扩大至120.56平方公里。

功能方面，本已着重金融业发展的前海将会着力提升作为中国金融业对外开放试验的示范作用，为此，该区将会是跨境人民币业务创新试验区，以便与香港金融市场互联互通，并率先试行外汇管理便利化等措施。另外，方案又提出，会支持符合条件的金融机构开展跨境证券投资等业务；支持国际保险机构在前海合作区发展，为中资企业海外经营活动提供服务；探索建立粤港澳统一的绿色金融标准，为中国企业利用港澳市场进行绿色项目融资提供服务；支持香港交易所前海联合交易中心开展大宗商品现货交易。

方案又提出，在不危害国家安全和风险可控的前提下，在《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(简称CEPA)框架内，支持前海合作区对港澳扩大服务领域开放；推进现代服务业创新发展，包括联动建设国际贸易组合港，聚焦人工智能、健康医疗、金融科技、智慧城市、物联网、能源新材料等港澳优势领域，大力发展粤港澳合作的新型研发机构。

方案亦提出，引进港澳及国际知名大学开展高水平合作办学，建设港澳青年教育培训基地。为此，当局会简化香港和外地居民在当地生活的手续及提供便利。

行政长官林郑月娥欢迎北京政府提出《前海方案》，港府会全力配合，政制及内地事务局局长聂德权将出任港深高层次工作专班的港方组长，以加快推动双方有更高水平的合作。中联办发言人更引述主任骆惠宁的说话，指香港「不进则退，慢进也是退」，呼吁香港善用国家政策大势和自身发展优势，乘势而上。

中国国务院于2010年8月批准设立前海深港现代服务业合作区，截至2016年底，在前海注册的金融类企业已达到5.09万家，占当地企业总数的46.6%。当时，时任香港经贸商会会长李秀恒指出，前海与香港正面竞争，香港地位被削

弱是无可避免的趋势，主因是中共无法全权操控香港，有必要另建一座城市「对冲」香港，即使不能取代香港，但可以作为香港的后备金融城市。时至今日，目前在前海注册的港资企业达11500家，以金融业、现代物流业、信息服务业、科技服务业、专业服务业等现代服务业为主。