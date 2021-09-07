台湾Delta疫情连环爆官方忧心桃园双北严阵以待

台湾Delta疫情连环爆。继长荣航空五天内有三位机师确诊Delta变异病毒之后，新北市板桥区一家幼儿园昨天也爆出极可能也是Delta病毒的群聚感染，到今天已经有15人确诊；另新北市中和区也有一所国小一位学生确诊。这三件感染案，彼此并没有关联，换句话说，Delta病毒可能已经在台湾的小区内散播，并造成几波感染，加上采检的阳性率偏高，台湾官方承认，十分忧心。

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长荣航空机师感染事件共有三位机师确诊，都住在桃园，其中一位机师并传染给就读高职的儿子，这个传播链目前共4人确诊，已经确认4人都感染Delta病毒。

经过病毒基因序列比对，第一位确诊机师的基因序列，和后面两位驾驶同一班飞机的两位机师和其中一位的确诊儿子不同，换句话说，第一位确诊者和后三位的感染源不同，但目前都还不知道感染源是谁。

第二件感染案，也就是新北市板桥区一家幼儿园感染事件，目前只知最早的源头是幼儿园的女老师，经紧急采检相关人员，昨天爆出8名幼儿和1名家长确诊，今天再爆出2名幼儿、3位家长确诊，合计这个传播链已经有15人确诊。也不知道感染源是谁。

新北市市长侯友宜今天表示，虽然幼儿园的基因定序还没出来，但经过昨夜紧急防疫会议后，已将幼儿园的案件，视同遭Delta病毒感染，整个新北市在防疫上提升为「加强二级警戒」。如果疫情扩大，他呼吁中央「该升三级就升三级」，未来如果基因定序有1例Delta确诊个案，新北市就将停止餐厅内用。新北市政府也邀集全市医疗院所开会，为提升医疗量能，预作准备。

侯友宜还说，中和区某国小有一名学童确诊，班级停课14天、全校即起预防性停课3天；这是单独个案，和板桥某幼儿园群聚感染案无关，受影响学生人数有2075人，总计目前新北市受停课影响的学生人数达4327人。

针对板桥幼儿园事件，官方扩大采检和隔离人员，指挥官陈时中说，到目前为止，已确认采检结果的数量虽不多，但阳性已经多达14人，分析阳性率高，他承认，他其实很担忧心。

台大儿童医院院长黄立民指出，新冠病毒在孩子体内不容易繁殖，因此目确诊的10名幼儿病毒量不高，症状不明显，反而容易造成隐形传播，但要求幼儿全天戴口罩勤洗手很困难，他建议台湾官方对相关接触者及家户进行广筛，并让学校老师和家长尽快接种疫苗。

另，与新北市一水之隔的台北市，有两名幼童在9月1日开学前，曾到新北市板桥区这家幼儿园上课，台北市也采取紧急措施，两名幼童和他们的家长都已送到防疫旅馆隔离。

由于全台湾目前打过第一剂疫苗的人只有四成多，打过两剂的人还不到5%，三位机师都打过两剂，仍遭Delta感染，让台湾民众闻Delta色变。