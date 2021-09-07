香港月中容许中国和澳门居民免检入境 明起两地港人恢复免检「回港易」

鉴于中国疫情回稳，香港将于明(8日)天凌晨起，全面恢复叫停一个多月的「回港易」计划，让居于中国和澳门等地的港人可以在回港后毋须隔离检疫；另外，下周三(15日)会推出新的「来港易」计划，每日容许二千名中国及澳门的非香港居民免检疫来港。

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行政长官林郑月娥今(7日)早出席会议前公布上述放宽措施，而「来港易」计划的名额是深圳湾口岸和港珠澳大桥口岸每日各一千个，但仍须持有核酸检验阴性结果和定期接受检测。至于「回港易」计划，一旦有地区被列为中高风险，计划便不适用。目前中国内地有六个地区被列为中高风险地区。

行政立法两会成员林健锋欢迎当局放宽措施，认为有助便利港澳和中国居民公干、探亲和旅游，亦为日后恢复通关踏出重要一步。他建议年内开设「大湾区通道」，让已完成接种疫苗的商务和有恩恤理由的人士「点对点」地来往两地，每星期提供二千至五千个配额。

不过，有广州市民向传媒表示，新的「来港易」计划虽是好事，但暂时未必申请，因为从香港返回内地后仍需隔离，可能在两地通关后才考虑，以便来港探亲会友。