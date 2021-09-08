逾半区议员辞职不宣誓 211人周五起分批宣誓 民主党批港府不澄清失实信息

经过「消息人士」发放有关民主派区议员宣誓可能被褫夺资格(DQ)及追讨薪津的消息后，当局证实，有260名区议员自行辞职，毋须宣誓，占区议员总数的54%，若单以民选区议员计算，比率会升到58%；至于余下的211名区议员将由本周五起分批宣誓。港府表明，不符合宣誓要求者，将会被DQ，并立即停止支付薪津，但没有说明会否追讨过往的薪津。最受影响的民主党，其主席罗健熙不满当局未有在传言四起时澄清是「失职失责」，亦难以估计最终有多少党员可以保留区议会议席。

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民主派在本届区议会选举大胜，在全港十八区的452个议席中取得八成半的议席，但港府在区议员已履职后，藉中国人大常委会就立法会议员和公职人员宣誓所作决议，要求区议员重新宣誓，并于5月中由立法会通过《2021年公职(参选及任职)(杂项修订)条例》。其后，建制派报章不时引述不具名的消息人士发放不同消息，包括曾参与和协助民主派初选者、签署抗争派「墨落无悔」声明书及展示「光复香港 时代革命」旗帜的区议员均有可能被裁定宣誓无效而被DQ；估计会被褫夺资格的民主派区议员人数由最初的一百多人逐步增加至超过二百人；而被DQ后的情况，则由实时丧失资格到追讨薪津，而追讨的日期可追溯至由上任起至被DQ日，涉及金额可以超过一百万港元。拥有最多区议员的民主党曾要求行政长官林郑月娥澄清当局会以什么标准裁定区议员宣誓无效，以及会否追讨过往薪津，但港府一直没有正面响应，而宣誓的日期亦由最初传出来的7月，改到接近民主党要表决是否参选下届立法会之时的9月。

现时全港有479名区议员，当中27人属当然议员，民选区议员中，除260人请辞外，另有8人因拘禁及离开香港而失去议席。港府没有公布名单，但当中应包括流亡澳洲的民主党前议员许智峯等人。

民政事务局昨(7日)公布，现时有211名现任区议员需要宣誓，将会分四批进行，第一批宣誓的，是港岛区的25名区议员，他们会在后天(10日)于一个小区会堂举行仪式。当局已向有关人士发出邀请函，有关人士须确认出席，否则将失去区议员资格。当局表明，为落实《基本法》104条及《港区国安法》第6条对于公职人员宣誓规定，区议员需要宣誓拥护《基本法》及效忠香港特区，而民政事务局局长徐英伟将担任监誓人，当局会按宣誓条例要求宣誓人遵守的正面清单及禁止进行的负面清单来决定宣誓是否有效。

不过，宣誓者不会实时获知其宣誓是否有效，当局说，最快是即晚得合；若有怀疑，当局会给予对方申述机会，然后由监誓人判断，监誓人有需要时可征求进一步法律意见。若被裁定宣誓无效而丧失区议员资格，徐英伟没有直接说明会追讨上任以来发放的全部薪津，只是说，议员薪津会由丧失议员资格当日起停止发放，过往若违反誓言亦不会获得偿还，重申不同情境有不同处理方法，要视乎是否符合宣誓的正、负面清单。

除追讨薪津安排未明外，当局亦未清楚交代宣誓被指无效的具体准则、被褫夺资格后可否申请司法复核等问题。民主党主席罗健熙今(8日)早在电台节目表示，由于很多问题未厘清，包括DQ红线在哪，难以估计党内区议员有多少人会进行宣誓或过关。

他又质疑当局为何需要四个月来安排宣誓事宜，期间又没有澄清各方传出的「风声」，认为这一定有影响区议员的辞职决定。属民主派的南区区议员司马文表示，他会宣誓，但对港府早前危言耸听以致大批民主派区议员辞职后，近日口风改变，则是一种有损尊严的做法。