参与六四集会 何俊仁等12名被告承认煽惑或参与非法集结罪

香港市民支援爱国民主运动联合会在维园连续举办了三十年的六四烛光晚会，去年被警方以防疫为由而首次禁止后，仍有逾万名市民进入被围封的维园悼念，当中26名民主派人士其后被控煽惑他人参与和参与未经批准集结两项罪名，其中包括支联会副主席何俊仁在内的十二名被告今(9日)早在区域法院认罪，法院今明两日会听取各人答辩及求情。至于否认控罪的支联会主席李卓人等八人，案件将押后至11月开庭聆讯。

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今早在法院认罪的十二人分别是何俊仁、支联会前常委张文光、麦海华、赵恩来和梁国华；民间人权阵线前召集人陈皓桓；民主党的尹兆坚和杨森；工党主席郭永健和创党副主席何秀兰；社民连的梁国雄，以及本土派的朱凯廸。当中七人兼具前立法会议员的身分。

控罪指被告于2020年6月4日在无合法权限或合理辩解的情况下，明知而参与维园一个未经批准集结的公众集会；另有七人同时被控煽惑他人参与上述非法集会。控方指出，当局当日曾派员以铁栏和胶带围封维园，并在场广播，指集会属非法集结，但有人推倒铁栏，让自己和其他市民进入维园；集会期间亦有人高叫「六四」和反对修订逃犯条例和国安法的口号。

而在认罪前，被告陈皓桓在庭内高叫六四集会歌曲《自由花》和《民主会战胜归来》的部分歌辞：「无论雨怎么打，自由仍是会开花」；「民主会战胜归来，后有巨浪承接这变改」。

此案涉及多名民主派人士被控，26名被告中，黄之锋、岑敖晖、袁嘉蔚及梁凯晴早前承认参与未经批准集结而被判囚4至10 个月；张昆阳和罗冠聪早前已离港，遭法庭批出拘捕令。余下八人不认罪，分别是支联会的李卓人、邹幸彤、蔡耀昌、梁耀忠及梁锦威；以及民主党前主席胡志伟、壹传媒创办人黎智英及前网媒记者何桂蓝。他们会在11月1日受审，法庭预计审讯十天。