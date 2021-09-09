支联会常委拒交资料被捕引国际关注 中方促英停止干涉 否则会还击

香港警方拘捕香港市民支援爱国民主运动联合会副主席邹幸彤等四名常委引起国际关注，中方亦快速回应。外交部驻港特派员公署发言人在英国外相蓝韬文(Dominic Raab，又译拉布)指责拘捕行动后回应说，对英国政客的说三道四表示「强烈不满和坚决反对」，声言若不停止干涉，必将遭到中国回击。事实上，中方亦为事件上升至国际关注作出准备，除了「两办」(国务院澳办和中央驻港联络办)发声明支持警方的拘捕行动外，中央驻港国安公署亦少有地开腔支持。

广告 继续浏览后续

中国外交部驻港公署及言人今(9日)晨回应蓝韬文的推特帖文说，个别西方政客视《香港国安法》为「眼中钉、肉中刺」，充分暴露他们干扰香港施政、破坏香港长治久安的「险恶用心」，中方对此表示强烈不满和坚决反对，并强调拘捕支联会成员是依法而行。

发言人又强调，香港事务纯属中国内政，敦促政客停止为香港「反中乱港」分子撑腰打气、停止干预香港事务以及以任何方式干涉中国内政，否则「必将遭到中国人民的坚决回击」。

英国外相蓝韬文早前在社交网站抨击香港警方的做法，指是北京利用国安法扼杀香港异见人士和瓦解公民社会的又一令人心寒例证。

而在警方因支联会拒交资料而展开拘捕行动后，中港政府均发文支持。港府方面，保安局和作为港府第二把手的政务司长李家超分别发表声明和口头响应，支持警方采取执法行动；中国政府方面，在北京的国务院港澳事务办公室、中央在香港的中联办和国安公署均发表支持声明，「两办」更是点名批评「邹幸彤等人为掩盖和抵赖其涉嫌违法事实」而拒交资料。

因应国安法而在港成立一年多的国安公署，今次是第三次就香港警方行动发文，并获得新华社和人民网等中央级官媒转发。公署发言人表示，驻港国家安全公署「坚决支持」香港警队国安处「对不遵守有关提交资料要求的“支联会”邹幸彤等人实施拘捕」，强调违法者必须受到法律制裁，认为这可有效防范、制止和惩治危害国安的行为和活动，维护国家安全。

中国港澳研究会副会长刘兆佳向《明报》表示，国安公署继壹传媒创办人黎智英和《苹果日报》案件后开腔，反映北京视支联会案为「重大案件」。他认为，对北京的中央政府而言，以「结束一党专政」为纲领的支联会，冲击中共执政及国家政权，加上支联会在国际具政治影响力，国安处亦正调查该会是否涉及外部势力，形容案件「已提升至国家安全、国际层面」。

警方国安处上月下旬在没有提出证据的情况下称，有合理理由相信支联会是外国代理人，要求该会最迟在本月7日提交过去七年的资金往来等资料。支联会否认是外国代理人，指警方滥权，拒绝提交资料。警方在限期届满后翌日采取拘捕行动。支联会表示，几名常委已有心理准备承受法律后果，而邹幸彤在被捕后托律师向外界留话：「据理力争，无悔无惧」。