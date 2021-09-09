深圳市人民币债券 下月在香港发行 规模最多50亿

深圳市政府有意在香港发行规模不超过50亿元的离岸人民币债券，香港行政长官林郑月娥透露，政策应该在下个月实现，令香港成为中国第一个市政府在境外发行债券的城市。经济学者麦萃才指出，事件可加强香港的金融中心地位，又可推进人民币国际化，若成功推行，可以吸引其他市政府在港发行债券。另有业界人士称，今次的发债规模虽然小，但象征意义大于实质意义。

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香港特首林郑月娥昨(8日)在立法会透露深圳在港发行债券时间时表示，香港在金融事业方面可说是进入风生水起年代，呼吁公众作好装备迎接陆续有来的重大举措。她又说，深港金融合作将会升至新台阶，其他关于家族办公室以至发行绿色债券的措施，可以预见陆续出台。

刚被英国的经济学人智库评为中国新兴市场排名第二的深圳，被指未来五年经济增长潜力仅次于杭州。深圳市财政局上月下旬曾在官网发出公告，指深圳改革试点首批授权事项之一就是创新地方政府举债机制，到境外发行离岸人民币地方政府债券，为此，深圳今年会在香港发行规模不超过50亿元的人民币债券。

根据财政部资料，今年上半年，中国共发行地方政府债券33411亿元，平均发行期限10.4年，平均发行利率3.44%。

《南方都市报》引述中国（深圳）综合开发研究院金融所所长刘国宏说，地方政府在境外发债不仅是因为境外发债相对利率较低，可以降低利息成本，更重要的是，可以加快国内地方债市场与国际接轨，丰富海外人民币的投资目标，支持人民币的国际回流，以内外循环加速人民币国际化进程。他又说，深圳在港发行人民币离岸地方政府债券，可以确保实现「一炮打响、一鸣惊人」的引领带动效果。

香港浸会大学财务及决策学系副教授麦萃才指出，中国融资缺口颇大，需要提供更多融资渠道以解决地方政府的收入问题，发债是其中一个途径，在港发债券既可为深圳提供一个新的发债途径，亦可以令香港作为离岸人民币中心变得更丰富，让更多产品可以在港买卖，加强香港金融中心地位，同时可以令人民币进一步国际化。他又说，如果今次安排得以落实及受欢迎，可起示范效应，让其他市政府考虑在港发行债券，从而加快香港债券市场的发展。