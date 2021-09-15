布林肯重申对台承诺将信守履行台湾湾关系法

美国国务卿布林肯13日在众议院答复质询时表示，美国会履行「台湾关系法」对台湾的承诺，也会履行对乌克兰的承诺。

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美军撤出阿富汗引发的乱象，让美国总统拜登饱受抨击，国会议员质疑这将动摇盟友对美国的信赖。

众议员费茨派垂克询问布林肯说，他刚从乌克兰回来，之后要去台湾，两地人民都「怕得要死」，布林肯是否愿公开表态，美国政府将帮助乌克兰和台湾，抵抗来自俄罗斯和中国大陆的侵略。

布林肯回答说，当然，美国会履行对两国（both countries）的承诺。

费茨派垂克追问，美国会尽己所能地捍卫他们吗？布林肯说，美国会信守依据「台湾关系法」所做的承诺，也会信守对乌克兰的承诺。

另一位众议员史密斯以中国大陆鹰派官媒「环球时报」报导询问布林肯，在美国忙着从阿富汗撤军之时，陆媒强力对台湾人民宣传「美国抛弃盟友」，暗示未来美国也会抛弃台湾，呼吁台湾向北京投降。

布林肯说，无论中方如何大肆宣传，中方最希望的就是美国继续深陷阿富汗，这极度不符合美国战略利益，却正中中国大陆下怀。

此外，美国也用行动持续力挺立陶宛和台湾发展关系。白宫国家安全顾问苏利文13日和立陶宛总理希莫妮特通话，讨论深化美国和立陶宛的双边关系，苏利文说，美国强力支持立陶宛，应对来自中国的胁迫。

在立陶宛同意之下，台湾外交部长吴钊燮7月20日宣布在立陶宛设立「驻立陶宛台湾代表处」，引发中方强烈反弹，召回驻立陶宛大使。立陶宛外交部说，在一个中国原则下，立陶宛决心和欧盟及世界上其他许多国家一样，发展与台湾的互利关系。

而美国国务院也用行动表态支持立陶宛拓展与台湾的关系。立陶宛外长蓝斯柏吉斯即将访问华府，已经排定15日会晤国务卿布林肯；立陶宛国会议员12日晚间也跟台湾驻美代表萧美琴在华府「双橡园」会晤。