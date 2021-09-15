港府文员外泄215人数据予社交平台 法官斥为「网络阿尔盖达」

虽然两任香港最高法官均曾忠告法官要避免被视为偏颇及发言要克制，但区域法院法官陈广池审理一宗入境处人员把215名官员、法官、警员及其家属的个人资料透过第三者于网上发布，以致有关人士被「起底」时，狠批被告是「网络阿尔盖达」和「无间道」，又认为案件应移交可以免除七年判刑上限的高等法院审讯。他最终将案件押后至本月27日判刑，已羁押超过一年的被告，需继续还柙。

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案中被告孔颖琛，原为入境处女文书助理，她昨(14日)在法院承认一项藉公职作出不当行为罪。根据控方案情，26岁被告是入境处外籍家庭佣工组人员，可取览她获指派处理个案的有关数据，她自2019年9月起的一年内，多次未获授权进入计算机系统，把二百多人的个人资料交给Telegram「老豆搵仔」等频道的管理员发放，使相关人士遭「起底」及骚扰。另外，被告被控18条不诚实取用计算机等交替控罪，获法庭存档，不作起诉。

法官陈广池听取控罪后表示，控罪在某程度上不能反映案件的严重性，认为本案明显是与Telegram 群组等人串谋刑事恐吓，而被「起底」的，又涉及警务人员和司法人员，质疑控方为何不控以串谋妨碍司法公正，可判刑期不止区院判刑上限的七年。他两次表达案件可交高院审讯，因为本案是大规模、长时间的串谋犯案，而且网络世界无界限，有关「起底」记录可视为永久性和世界性，「就算去到阿富汗都可以睇到」，质疑控方低估本案严重性，再提案件应交由高等法院原讼庭审理，如此便可「撇除（监禁）7年的限制」。

辩方求情时指出，被告大多是机械式地按群组成员要求去搜寻数据，甚至没深究被起底人士的言行，亦甚少主动起底；另外，被告已承诺不再犯此罪，并向本案受影响的人致歉，希望可获扣减认罪的全数刑期扣减。辩方又透露，被告被捕后，其家人亦遭不明电话滋扰，令被告明白起底的影响。

辩方求情时又指出，被告并非直接公开资料，且在案中没有得到回报；但法官反驳：「就系无金钱利益先恐怖！你话为钱做背叛良心事都有合理解释。」陈官形容，被告的行为犹如「网络上的恐怖主义」，起底所为是「彻彻底底网络嘅阿尔盖达」，影响事主的私隐。他直言，被告的行为背叛了港人的基本道德水平、提㩦她的中学校长、公务员的使命，以及入境处对她的信任，监禁是唯一适合形罚，法庭会先为她索取背景报告，了解这别人眼中的乖女生，为何会变成「人神共愤的无间道」。

因应涉及反修例案件裁决引起争议，时任终院首席法官马道立于去年5月发表声明，告诫法官及司法人员绝对不可偏颇，造成有关观感亦不可，故法官必须避免就社会中具争议的议题非必要地发表意见。及至接任的首席法官张举能今年1月在立法年度开启典礼上致辞时亦重申，公众对法官公正无私寄予极高期望，法官必须自我克制，处理备受注目或带政治色彩的案件时，不论在庭上发言或在对待诉讼各方时，均须确保予人公正无私的观感。「倘若法官在上述方面有任何偏差，都可能予人有立场偏颇之疑，不利于维持公众对司法体系的信心。