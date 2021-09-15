香港再获评为全球最自由经济体 惟评分下跌 料反映国安法影响后会续跌

加拿大菲沙研究所最新公布的报告，香港以8.91分再次荣膺全球最自由经济体之位，其次为8.81分的新加坡及8.56分的新西兰，即头三位都在亚太区。不过，结果是根据2019年数据得出，已下跌超过零点一分的香港成绩，未反映2019年的反对修订逃犯条例及其后的拘捕行动，以致《港区国安法》的影响，报告预期，日后整合更完整的数据后，香港评分会进一步下跌

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菲沙研究所刚发布的《世界经济自由度2021年度报告》，是根据全球165个国家及经济体在五个项目的评分综合得出，排第四、五位的，分别是瑞士及格鲁吉亚。至于全球最大经济体美国则排第六，第二大经济体中国排116位，台湾排第十七位。

至于一直在这报告位居榜首的香港，今次仍然位列第一。在「国际贸易自由」和「监管」的分项下，香港继续排首位；在「政府规模」项下则排第9，「健全货币」排12，「法律制度及产权」排20，较之前下跌超过零点二分。结果，整体评分得8.91，但已较上一份报告的9.03分下跌零点一二分，研究所指出，这可能开始看到香港回归后政策改变的影响。

研究所更指出，香港今年的评级是根据2019年的数据计算，未能完全反映2019年开始的社会动荡事件、港区国安法实施，以及之后的拘捕行动，报告指出，北京的中央政府在2020和2021年对香港的干预会弱化香港的法治、增加财产的不安全性，可能会对日后法律制度和产权的得分有负面影响，将来整合更完整数据后，预期香港的整体评分会进一步下跌。

港府欢迎菲沙研究所将香港再次评为全球最自由经济体，但反驳报告指北京干预会对香港卓分有负面影响之说。港府表示，研究所对香港法治、国安法立法和中国干预香港事务等评论是不公平的，强调在「一国两制」下，法律制度一直得以保持，又指法治是香港的重要核心价值，港府将继续巩固香港固有的制度优势，提供有利环境让企业拓展业务，对香港的长远经济发展充满信心。