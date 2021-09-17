支聯會受命刪資料 評論責港府欲清洗六四歷史 易讓當權者主導歷史

支聯會網頁已被移除(上)，32年的六四歷史一夜清空。新的臉書(下)只提供消息(麥燕庭提供)

香港市民支援愛國民主運動聯合會昨晚已經應警方要求，移除該會所有電子平台信息，該會32年來上載網站和youtube等各種平台的大量歷史文件和影片，一夜之間消失殆盡，雖然支聯會已在臉書開設新的專頁，但暫時只有警方要求移除資料的通告，日後亦只作發布該會信息之用，未必可以重新上載已刪除的歷史紀錄。學者和該會前常委蔡耀昌均認為，當局的做法是要剷除六四的歷史記憶，失去民間數據亦令市民知情權受損，更令歷史易被當權者主導。

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至於剛於8月4日上線的「六四記憶．人權博物館」，因為已脫離支聯會獨立運作，館內的六四資料和人物證言仍然可見。

據了解，警方要求支聯會移除相信違反《港區國安法》的資料，但沒有明言哪些內容涉嫌違法，支聯會亦因國安法有保密規定而不能披露詳情。該會前常委蔡耀昌今(17日)早在電台節目指出，警方的做法，在不少港人心目中儼如浸會大學新聞系前助理教授杜耀明所言，是在「剷除歷史記憶」，但「六四記憶」不光是支聯會的，亦是香港市民的，警方對此採取行動，應向港人交代理據，包括官方近期針對該會的連串做法。

自1989年六四事件成立的支聯會，堅持平反六四，近期備受政府打壓，保安局擬把支聯會從公司註冊名單中刪除，令其實質上解散；載有六四文物的六四紀念館被警方以搜證為名拆走所有展品和物資，被評論指為「實質是拆館」；220萬資產凍結；該會三名正副主席被控煽動顛覆國家政權罪，一眾常委亦以不同罪名被起訴。

杜耀明指出，支聯會的資料是經年累月的見證，亦是人們了解歷史的基本元素，警方勒令移除的直接後果，是「剷除歷史記憶」，日後人們若要認識「六四屠城」，便要「由零開始」，而學者進行學術研究亦會有參考數據不足的問題，令學術、言論及思想自由均大受限制。他質疑，警方僅以「有合理理由懷疑」危害國安便要求市民移除信息，有否考慮國安法要求尊重和保障人權的條款。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強亦認為，港府如沒有提供理由便要求移除信息，將控制人民得到信息的自由，繼而清洗民間歷史，只剩官方資料，令當權者可主導歷史。

香港都會大學人文社會科學院助理教授羅樂然各《明報》表示，擔心信息的刪除，會令社會缺少了某一個立場的聲音，影響公眾知情權，削弱明辨是非的討論基礎，歷史的真正過程亦可能變得不明不白，令歷史傳承陪感吃力，教學選材、學生搜集資料亦較難。