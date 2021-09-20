新选委会诞生 建制派包揽 亲中占逾半席位 「非建制派」只占0.07%

经北京修改至选民基础和竞争力大幅减少的选举委员会选举，364名经投票产生的选委今(20日)早陆续诞生，席位几乎「清一色」由建制阵营垄断，三名「非建制派」候选人只有一人当选，传统商界影响力大减，而由北京和港府直接或间接控制的票数约六成八。港府表示，今次选举开启确保香港政权掌握在「爱国爱港」人士手中的第一步。

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四千多名选民昨天前往五个票站投票，投票率不足九成，但点票工作出现延误，以致点票结果延至今日凌晨3时起才陆续宣布，历经14小时，公众才能获悉364名经选举产生的选委名字。连同早前603名自动当选的候选人、已有效登记的325名当然委员，以及156名提名委员，新一届选委会共有1448人，其五年的任期将由10月22日开始。

经过选民基础、席位和提名方法大变，上届选委会以325席占有27%席位的民主派，几乎绝迹今届选委会选举，三名只可说是立场接近民主派的「非建制派」人士成功「入闸」参选，但只有在发表亲政府言论后退出民主党并自组「新思维」的狄志远在社福界成功当选，而且是在与得票同为55票的候选人经抽签后险胜。作为1500人的选委会的0.07%「非建制派」选委，狄志远表示，这证明非建制派仍有空间，尽管只有一把或两把声音，仍可代表部分港人，仍须争取。不过，自称「独立民主派」而落败的西贡区议会主席周贤明则认为，其败选代表「非建制派」在选委会再无空间，但在立法会直选仍有希望，期望拥有立法会候选人提名权的选委和港府能让不同光谱的候选人入闸。

亲中阵营日后将会是新一届选委会的最大派别，除了由北京的中央政府可直接控制或间接影响的五百多席之外，亲中组织在选举中亦成绩骄人，例如香港工会联合会在劳工界和地区组织等分组选举中合共取得76席，当选率约；至于由中央在港机构推动成立的民建联，亦至少取得150席，成为今次选举的政党大赢家。这令亲中阵营至少获得合共逾760席，占选委会席位的52%。此等席位加上由港府委任或左右的230个席位，亲中和亲政府阵营便占有选委会约六成八的席位。

在2016年的选委会选举中，民主派曾期望与可控制或影响约110席的港资商界影响特首人选或争取有利民主政制发展的承诺，故此新选举制度除了打压民主派参选之途外，商界的影响力亦随着国企和爱国团体的加入而摊薄，老一辈更纷纷交棒第二代，长实的李嘉诚便首次不当选民，交由其子投票。

另外，在不同专业界别的竞逐中，以协调名单或有人牵头的参选名单胜出率更高，例如全队当选的便有建筑、测量、都市规划及园境界的「OP」团队、教育界的「教育专业联盟」、金融服务界、科技创新界，以及法律界由政协前常委刘汉铨牵头的15人团队。中文大学政治及行政学系高级讲师蔡子强形容，由参选名单已可见协调力度之高，外人难以入局。

两办赞选举开新局社民连责令香港民主完蛋

国务院港澳办和中央政府驻港联络办公室(俗称「两办」)分别发表祝贺声明。港澳办发言人说，今次选举委员会选举充分展示出香港由乱转治、由治及兴的新气像，而从选举结果看，最终选出的选委会委员来自社会各阶层，能够广纳民意，代表香港社会整体利益和国家利益，将为接下来成功举行立法会选举和行政长官选举打下良好基础。中联办的声明则指出，结果体现了新选举制度均衡参与的优势，既能维护国家和香港利益，亦能代表社会各界别各阶层利益，对新一届选委会能为香港开启良政善治新局面充满信心。

不过，民间对选举反应冷淡，而社民连代表更于投票开始前到湾仔会展票站外抗议，他们手持「小圈叫完善 指鹿为马」等口号的横额，沿途高叫「完善选举制度 「完蛋」香港民主」。

另外，一名不满全港99.9%市民无份参与的青年，昨日到九龙公园票站外举起手写「『完善』选举制度？简直是大笑话」的标语抗议。他向《明报》表示，当局只是藉此炒掉不同政见的人。

北京早前大改香港选举制度，选委会人数由1200人增至1500人，但选民则由上届的24.6万人减至今届的7971，只占香港人口的0.01%。与此同时，选委会的权力大增，除可选出特首外，日后还新增立法会候选人的提名功能，以及互选40人为议员，晋身只有90人的立法会。