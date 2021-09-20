香港新選委會誕生 建制派包攬 親中占逾半席位 「非建制派」只佔0.07%

經北京修改至選民基礎和競爭力大幅減少的選舉委員會選舉，364名經投票產生的選委今(20日)早陸續誕生，席位幾乎「清一色」由建制陣營壟斷，三名「非建制派」候選人只有一人當選，傳統商界影響力大減，而由北京和港府直接或間接控制的票數約六成八。港府表示，今次選舉開啟確保香港政權掌握在「愛國愛港」人士手中的第一步。

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四千多名選民昨天前往五個票站投票，投票率不足九成，但點票工作出現延誤，以致點票結果延至今日凌晨3時起才陸續宣布，歷經14小時，公眾才能獲悉364名經選舉產生的選委名字。連同早前603名自動當選的候選人、已有效登記的325名當然委員，以及156名提名委員，新一屆選委會共有1448人，其五年的任期將由10月22日開始。

經過選民基礎、席位和提名方法大變，上屆選委會以325席佔有27%席位的民主派，幾乎絕跡今屆選委會選舉，三名只可說是立場接近民主派的「非建制派」人士成功「入閘」參選，但只有在發表親政府言論後退出民主黨並自組「新思維」的狄志遠在社福界成功當選，而且是在與得票同為55票的候選人經抽籤後險勝。作為1500人的選委會的0.07%「非建制派」選委，狄志遠表示，這證明非建制派仍有空間，儘管只有一把或兩把聲音，仍可代表部分港人，仍須爭取。不過，自稱「獨立民主派」而落敗的西貢區議會主席周賢明則認為，其敗選代表「非建制派」在選委會再無空間，但在立法會直選仍有希望，期望擁有立法會候選人提名權的選委和港府能讓不同光譜的候選人入閘。

親中陣營日後將會是新一屆選委會的最大派別，除了由北京的中央政府可直接控制或間接影響的五百多席之外，親中組織在選舉中亦成績驕人，例如香港工會聯合會在勞工界和地區組織等分組選舉中合共取得76席，當選率約；至於由中央在港機構推動成立的民建聯，亦至少取得150席，成為今次選舉的政黨大贏家。這令親中陣營至少獲得合共逾760席，占選委會席位的52%。此等席位加上由港府委任或左右的230個席位，親中和親政府陣營便佔有選委會約六成八的席位。

在2016年的選委會選舉中，民主派曾期望與可控制或影響約110席的港資商界影響特首人選或爭取有利民主政制發展的承諾，故此新選舉制度除了打壓民主派參選之途外，商界的影響力亦隨着國企和愛國團體的加入而攤薄，老一輩更紛紛交棒第二代，長實的李嘉誠便首次不當選民，交由其子投票。

另外，在不同專業界別的競逐中，以協調名單或有人牽頭的參選名單勝出率更高，例如全隊當選的便有建築、測量、都市規畫及園境界的「OP」團隊、教育界的「教育專業聯盟」、金融服務界、科技創新界，以及法律界由政協前常委劉漢銓牽頭的15人團隊。中文大學政治及行政學系高級講師蔡子強形容，由參選名單已可見協調力度之高，外人難以入局。

兩辦贊選舉開新局社民連責令香港民主完蛋

國務院港澳辦和中央政府駐港聯絡辦公室(俗稱「兩辦」)分別發表祝賀聲明。港澳辦發言人說，今次選舉委員會選舉充分展示出香港由亂轉治、由治及興的新氣像，而從選舉結果看，最終選出的選委會委員來自社會各階層，能夠廣納民意，代表香港社會整體利益和國家利益，將為接下來成功舉行立法會選舉和行政長官選舉打下良好基礎。中聯辦的聲明則指出，結果體現了新選舉制度均衡參與的優勢，既能維護國家和香港利益，亦能代表社會各界別各階層利益，對新一屆選委會能為香港開啟良政善治新局面充滿信心。

不過，民間對選舉反應冷淡，而社民連代表更於投票開始前到灣仔會展票站外抗議，他們手持「小圈叫完善 指鹿為馬」等口號的橫額，沿途高叫「完善選舉制度 「完蛋」香港民主」。

另外，一名不滿全港99.9%市民無份參與的青年，昨日到九龍公園票站外舉起手寫「『完善』選舉制度？簡直是大笑話」的標語抗議。他向《明報》表示，當局只是藉此炒掉不同政見的人。

北京早前大改香港選舉制度，選委會人數由1200人增至1500人，但選民則由上屆的24.6萬人減至今屆的7971，只佔香港人口的0.01%。與此同時，選委會的權力大增，除可選出特首外，日後還新增立法會候選人的提名功能，以及互選40人為議員，晉身只有90人的立法會。