验出介壳虫中国禁台产番荔枝莲雾输大陆蔡英文批干预市场

中国海关总署昨天通知台湾，由于多次从台湾输往大陆的番荔枝和莲雾当中验出介壳虫，从今天(20日)起禁止这两种水果输入中国大陆。这项禁令导致台湾输往大陆生鲜水果的前三名相继被禁，可能严重冲击台湾市场行情和果农生计，有台湾果农震惊地说，要开始喝西北风了！

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大陆海关总署公布的数据显示，台湾输入大陆的番荔枝和莲雾被验出的有害生物是「大洋臀纹粉蚧」(Planococcus minor)，台湾翻译成「太平洋臀纹粉介壳虫」，依大陆有关法规，必须禁止输入。大陆所称的「番荔枝」，在台湾称为「释迦」。

台湾农委会主委陈吉仲说，今年六月以前，台湾输往大陆的释迦和莲雾不合格件数分别是13件和6件，6月28日以后就没有不合格的通知，台湾从7月开始修正法规，加强检疫措施，9月10日也通知对岸，昨天却突然收到禁令。他说，台湾先前对不合格件数早有具体响应，偏偏选在大家团圆的中秋连假通知禁止输入，令人完全无法接受。

陈吉仲说，「太平洋臀纹粉介壳虫」分布在亚洲多国，在水果表面就能处理，输入国直接熏蒸后可以继续贸易，从来没有片面暂停输入的案例，陆方的作法不符合国际规范，应拿出科学证据。如果陆方9月底前没有正面响应，将依世界贸易组织(WTO)的规范提出争端解决控诉，促使陆方取消禁令。

去年台湾生产的番荔枝约有两成四外销，其中销往大陆1万3588公吨，占整体外销量的9成5；台湾生产的莲雾约有一成外销，其中销往大陆4792公吨，占整体外销量9成7；再加上之前菠萝也因被检出介壳虫禁止输入大陆，三水果的外销损失在新台币32亿元以上。

台湾总统蔡英文说，中国这种做法，已违反国际贸易规范。除了严正谴责，她说，将支持农委的所有因应措施，一定会保护农业、力挺农民。她并把中国海关的禁令称为「不合理的市场干预」。

台湾陆委会批评大陆不愿意依两岸协议机制与台湾沟通，伤害台湾农业和两岸关系，完全不符合WTO及国际贸易相关规范，也破坏两岸正常的贸易机制。

民进党立委更同声谴责大陆，批评中国大陆领导人习近平「变不出新把戏」，要求政府尽全力协助，降低对农民的冲击。

国民党主席江启臣呼吁两岸应立即启动「重大检疫检验突发事件协处机制」，别让农民成为牺牲品；他相信台湾农产品绝对禁得起考验，也呼吁大陆海关应再次*复检，用科学证据说话。