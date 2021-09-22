触发修例：在台杀人嫌凶陈同佳出狱近两年仍未赴台自首 死者母亲吁在港审理

2021年9月21日，潘母要求陈同佳(小图)涉嫌杀人案在港审理(资料图)。潘母之女潘晓颖涉嫌被陈同佳在台湾杀害。

涉嫌在台湾杀害女友潘晓颖后逃回香港而触发港府修订逃犯条例的陈同佳，因洗黑钱罪在港服刑出狱至今已经23个月，潘母昨(21日)透过网媒发表声带，指当初声称会赴台自首的陈同佳，至今仿在港享受天伦之乐，质疑「警方至今仍保住这杀人犯」。她促请特召政府在现届班子任内解决此事，包括在港审理此案。

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昨天是农历中秋节，香港网媒「MIHK TV」发布潘母的录音声带，指这是她第四个没有女儿陪伴的中秋节，至今仍然痛心难过，但仍会追责。而在2019年10月刑满出狱时表示愿意赴台自首，但至今仍未兑现，她更质疑警方在陈出狱时向他提供「安全屋」保护的做法，诘问警方陈同佳有多少仇家？为何「至今仍保住这杀人犯」。她又呼吁协助陈同佳并代表他向外传话的香港圣公会教省秘书长管浩鸣，

潘母又说，自2018年起，她多次写信给港府，要求特事特办，但港府以机密为由，不愿透露情况，而台湾又欲先收到证据才接收陈同佳，可是港台双方不愿就此沟通，呼吁协助陈同佳的香港圣公会教省秘书长管浩鸣帮忙，「尽快解开呢个死结」，包括由疑犯将香港证据带去台湾；而在港台双方各持己见的情况下，当局「是否可以重新考虑在香港审理这宗案件？希望特区政府能在本届任期内解决。」

香港保安局回应时拒绝披露香港警方是否仍有向陈提供「安全屋」，只谈陈的赴台事宜。该局发言人重申，案件发生在台湾，只要台湾当局不再政治操弄，容许陈同佳赴台，双方警务单位可随即展开行程安排研究，届时案件便可了结。发言人又说，香港现时没有法例，容许港府强行将陈同佳送到台湾，亦不会评论任何人是否受警方保护。

管浩鸣在传媒群组回复查询时亦只是说，陈同佳何时去台湾自首，要视乎有关手续批准的时间。

潘晓颖于2018年2月疑被同游台湾的男友陈同佳杀害，陈其后逃回香港，因使用死者的物品而被判入狱。特首林郑月娥表示，港台之间没有司法互助和移交逃犯安排，为解决潘母丧女之痛，故此修订移交逃犯条例。不过，港府修订时，把中国大陆同时纳入修例草案中，引发港人忧虑港府会把异见人士送往中国审理的不满，触发自2019年6月起的反修例运动，而运动亦让中国有机会收紧对香港的管治，并制订可以容许中国公检法人员在港执法的「港区国安法」。