港国安以煽动颠覆拘捕四学生 指支援囚友是招揽、对抗港府政策是煽动仇恨

在香港警方国家安全处发出通缉令后，学生组织「贤学思政」前发言人黄沅琳昨(22日)午自首，遭警方以涉嫌违反《港区国安法》「串谋煽动他人实施颠覆国家政权」罪拘捕，成为该组织被同一罪名拘捕的第四人。「贤学思政」召集人王逸战、前秘书长陈枳森及前发言人朱慧盈本周初被捕及随即控以串谋煽动他人实施颠覆国家政权罪，案件押后至11月3日再讯，三人不准保释，其间须还押。

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还柙三人均为学生，年龄由18至20岁不等，而原为香港理工大学学生会外务秘书的黄沅琳，校方称她已经退学。

警方国安处高级警司李桂华周初拘捕三名学生时指出，贤学思政去年5月成立，共摆放街站四十一次，涉嫌在国安法生效后仍透过社交网站及街站宣扬煽动仇恨政府、颠覆国家政权等言论和思想，是故意违反国安法。他举例称，该组织在武汉肺炎疫情初期呼吁其他人不要使用港府用作纪录用户行踪的「安心出行」软件，又呼吁填写假数据；另外，又指「光复香港、时代革命」不是口号，而是民族信念，并呼吁全民勇武抗争，目标对准港共及中共政权。

李桂华又指，组织近日更在旺角为追随者提供「聚脚点」，透过小买卖及展览吸引志同道合者，并向有相同意念的在囚者提供物资，「招揽」追随者。但李未能解释为何上述行为如何违反国安法，只是强调，行为本身没有问题，但如果背后意图是危害国安则有问题；而意图则是从相关人士的行为和宣扬重点来看出「端倪」。

警方周一时从贤学思政的贷仓搜出一止书籍和大量零食，相信就是警方指为用作支持囚友的物品。而昨日自首的黄沅琳，本身是警方周一拘捕目标之一，但当日找不到她，于是发出通缉令。19岁的她被捕后，遭警方以涉嫌违反国安法第22及23条串谋煽动他人实施颠覆国家政权罪，进行通宵扣查。警方表示，行动仍在进行，不排除有更多人被捕。

四人早前已因在社交平台发放消息和摆设街站而被控以不同的刑事罪行，包括涉嫌宣传或煽惑他人参与非法集结、分发煽动刊物等，其后获得保释；今次是首次被警方以国安法拘捕，不准保释。王逸战上庭前透过他人在脸书发言寄语港人：「或许这便是时代给予我的历练，愿我们都能勇敢豁达地活下去，一起面对恐惧、挑战恐惧、战胜恐惧。」