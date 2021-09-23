邓炳强：在港庆台湾「双十节」可违国安法 台在港官方庆祝酒会将首度停办

随着港台关系日益紧张，在港人士庆祝台湾「双十国庆」活动可能无法举行。保安局长邓炳强回应庆祝「双十节」是否违反《港区国安法》的分裂国家罪时说，重点是看有没有把台湾从中国分裂出去的意图，但「如果你无这个意图，为何要庆祝这个日子呢？」据本台了解，由于没有台湾官员在港主事，台湾驻港机构今年将首度停办「双十国庆」酒会，而在港侨团举办的民间庆祝活动亦因场地问题而未能举办，意味今年的「双十」庆祝可能「清零」。

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由亲台湾转为亲建制的《星岛日报》今(23日)天刊出保安局长邓炳强的专访，他表明，不能对即将来临的大节庆掉以轻心，会加强10月1日中国国庆的保安工作，亦关注随后的十月十日「双十节」可能出现的严重违法情况。

由于地缘政治关系，10月10日虽是台湾的国庆节，但中国向来视台湾为其不可分割的一部分，并非独立国家，故此不存在国庆，香港人为了避讳，大部分会把台湾国庆节称为「双十节」。

邓炳强解释，台湾是中国领土的一部分，任何人意图将台湾从中国分裂出去，或煽动他人这样做，均属违法，且是非常严重的罪行。至于在港亲台人士庆祝「双十节」时高挂代表台湾国旗的「青天白日满地红旗」，又或高叫相关口号是否违法，邓炳强表示，需按个别实际情况处理，不会单看一面旗，例如旗上有否写上什么字、在场人士的言行为令群众有何反应等等，都要考虑，强调「如果你心里真的想将台湾从中国分裂出去，我们一定找到证据，证明你心里所想及你所做的事。」

被问及庆祝「双十节」是否违法时，邓炳强强调，是否存有分裂意图是重点，「你首先要问清楚自己，你有否这个意图，如果你无这个意图，为何要庆祝这个日子呢？」根据国安法，分裂国家一旦罪名成立，最高刑罚可判处终身监禁。

在港「双十」庆祝活动可能近乎「清零」

在港的「双十国庆」官方活动向由台湾驻港机构主办，近年便是由香港台北经济文化办事处牵头，并以「香港各界庆祝双十节暨辛亥革命周年国庆大会」的名义举行，去年已因国安法而把规划大大缩少至只邀请四百人出席酒会，并且不邀请官员；今年情况更差，因为「台北办」的台湾官员签证已因两岸以至台港关系紧张而不能顺利签发或续期，年中时已全部离港，现在的台北办只余香港职员在运作，据了解，港方职员至今未获台湾方面授权经办庆祝酒会，平常这个时候已收到邀请函者亦未见函件，预料今年的「双十国庆」酒会将首度停办。