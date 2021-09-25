日本自民党总裁候选人均欢迎台湾申请加入CPTPP

据共同社9月24日报导，日本自民党总裁选举4名候选人：行政改革担当相河野太郎、前政务调查会长岸田文雄、前总务相高市早苗、代理干事长野田圣子周五出席了该党主办的线上讨论会第二天议程。四位候选人当天讨论了有关日本外交与安保、能源政策、环境等问题。4人均对台湾申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）表示欢迎和支持。

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报导指，围绕应对台湾问题，河野、高市和野田3人明确表示支持加入CPTPP。岸田对台湾申请加入CPTPP表示欢迎，同时展现出将关注台湾能否应对该协定高水平规则的态度。

此外，4人均表达了携手美国等应对在国际社会增强影响力的中国的想法。就钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）附近接连有中国公务船进入领海，河野和高市主张修改《海上保安厅法》。岸田提出，注重加强海保和自卫队合作，向国际社会发布信息。野田认为有必要展开细致的应对。

围绕能源政策，河野介绍称推动引进可再生能源和节能，暂时通过核电站填补缺口部分。岸田认为，可再生能源以外，组合利用核能和氢气。高市称，力争投资小型核聚变反应堆研究，野田力争活用地热发电等。

报导指，关于中国、韩国等反对的参拜靖国神社问题，高市再度宣称会在担任首相期间参拜。河野和野田强调了不会参拜。岸田称，“会结合时期和情况考虑参拜”。