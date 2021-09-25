2021巴黎台湾电影节 后疫情时代的台式视觉飨宴

台湾文化部巴黎文化中心与FILMOSA电影协会携手举办的第4届巴黎台湾电影节（Filmosa Festival），周五晚在拉丁区Filmotheque电影院拉开帷幕，本届巴黎台湾电影节主视觉从心出发，以「居家旅行」为题，传递后疫情时代人们向内探寻自我与安生，引领你我进入12场台式光影之旅。

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据主办方在开幕式上介绍，本届电影节从周五（9月24日）晚至下周二晚（9月28日）一共放映10部台湾电影，分别以奇片异影、福尔摩沙之美、焦点影人三个主题开展。

等候2021巴黎台湾电影节的队伍，2021年9月24日。 © 法广夏榕

「奇片异影」单元精选台湾第一部iPhone电影，讲述罹患强迫症男女陷入爱河由廖明毅执导的轻松小品《怪胎》（也是开幕片）、以殭尸题材出发、血溅屏幕Cult风格的《逃出立法院》，以及难得一见的六零年代前卫尝试由人扮演动物的修复台语片《大侠梅花鹿》。

FILMOSA团队并与国家电影及视听文化中心的电影工具箱及Taiwan Docs一同策画「福尔摩沙之美」单元：《男人与他的海》让我们看到台湾这座鲸鱼岛的人民如何与海洋共存；由《黑熊森林》一窥台湾山林样貌和神秘的台湾黑熊；《海》则是一曲你我从未听过的海底世界交响曲。

另外「焦点影人」郑有杰导演为「台湾后新浪潮电影」的代表之一，其最新作品《亲爱的房客》，以同志情侣故事出发讲述跨血缘家庭的故事，被誉为2020年最感人的台湾电影。以大胆而创新的手法拍摄女性身体的《阳阳》是一部台法混血儿的成长日记；《石碇的夏天》讲述小镇男孩与外国女孩的偶遇在潮湿炎热的台湾夏天，若有似无的爱恋展现青春的彷徨；《潜规则》则以轻松幽默的方式巧妙讽刺为了进入中国市场，台湾电影圈「不能说的秘密」。

除了影片放映外，电影节亦规画多场映后座谈与观众现场互动，增进欧洲观众对于台湾影片内容的认识与交流，诚挚邀请大家来参与一年一度的台湾电影派对。

今年迈入第四届的巴黎台湾电影节，主要由一群旅居巴黎，热爱台湾电影的电影系学生及从业人员于2018年共同创立，旨在增加台湾电影的国际能见度，特别是推广新锐电影创作者的优秀作品，将更多元且与时俱进的台湾面貌介绍给国际影迷。

活动相关网址:

Filmosa：www.filmosa.org

Filmosa Festival – Festival du Cinéma Taïwanais à Paris | Facebook

台湾文化中心：驻法国台湾文化中心(巴文中心) (culture.tw)

Centre Culturel de Taïwan à Paris 台湾文化中心 | Facebook