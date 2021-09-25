2021巴黎台灣電影節 後疫情時代的台式視覺饗宴

台灣文化部巴黎文化中心與FILMOSA電影協會攜手舉辦的第4屆巴黎台灣電影節（Filmosa Festival），周五晚在拉丁區Filmotheque電影院拉開帷幕，本屆巴黎台灣電影節主視覺從心出發，以「居家旅行」為題，傳遞後疫情時代人們向內探尋自我與安生，引領你我進入12場台式光影之旅。

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據主辦方在開幕式上介紹，本屆電影節從周五（9月24日）晚至下周二晚（9月28日）一共放映10部台灣電影，分別以奇片異影、福爾摩沙之美、焦點影人三個主題開展。

等候2021巴黎台灣電影節的隊伍，2021年9月24日。 © 法廣夏榕

「奇片異影」單元精選台灣第一部iPhone電影，講述罹患強迫症男女陷入愛河由廖明毅執導的輕鬆小品《怪胎》（也是開幕片）、以殭屍題材出發、血濺屏幕Cult風格的《逃出立法院》，以及難得一見的六零年代前衛嘗試由人扮演動物的修復台語片《大俠梅花鹿》。

FILMOSA團隊並與國家電影及視聽文化中心的電影工具箱及Taiwan Docs一同策畫「福爾摩沙之美」單元：《男人與他的海》讓我們看到台灣這座鯨魚島的人民如何與海洋共存；由《黑熊森林》一窺台灣山林樣貌和神秘的台灣黑熊；《海》則是一曲你我從未聽過的海底世界交響曲。

另外「焦點影人」鄭有傑導演為「台灣後新浪潮電影」的代表之一，其最新作品《親愛的房客》，以同志情侶故事出發講述跨血緣家庭的故事，被譽為2020年最感人的台灣電影。以大膽而創新的手法拍攝女性身體的《陽陽》是一部台法混血兒的成長日記；《石碇的夏天》講述小鎮男孩與外國女孩的偶遇在潮濕炎熱的台灣夏天，若有似無的愛戀展現青春的彷徨；《潛規則》則以輕鬆幽默的方式巧妙諷刺為了進入中國市場，台灣電影圈「不能說的秘密」。

除了影片放映外，電影節亦規畫多場映後座談與觀眾現場互動，增進歐洲觀眾對於台灣影片內容的認識與交流，誠摯邀請大家來參與一年一度的台灣電影派對。

今年邁入第四屆的巴黎台灣電影節，主要由一群旅居巴黎，熱愛台灣電影的電影系學生及從業人員於2018年共同創立，旨在增加台灣電影的國際能見度，特別是推廣新銳電影創作者的優秀作品，將更多元且與時俱進的台灣面貌介紹給國際影迷。

活動相關網址:

Filmosa：www.filmosa.org

Filmosa Festival – Festival du Cinéma Taïwanais à Paris | Facebook

台灣文化中心：駐法國台灣文化中心(巴文中心) (culture.tw)

Centre Culturel de Taïwan à Paris 台灣文化中心 | Facebook