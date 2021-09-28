刺伤议员何君尧 男子重囚9年 去年老翁刺梁国雄判囚仅3个多月

立法会建制派议员何君尧前年在区议会选举期间于街上派发传单时，遭男子刺伤，被告其后承认有意图伤人罪及伤人罪，昨(27日)在高等法院判监九年。法官杜丽冰强调，政治纷争不是借口，而被告是「精密预谋犯案」，与另一宗斩伤派发反修例传单青年的「连侬隧道」案属随机施袭不同。后者被告判囚六年四个月。

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本身是律师的何君尧回复《明报》时认为判刑「非常轻」，指被告明显是要置他于死地，谋杀意图清楚，法庭应以监禁廿年为量刑起点，而不是现时的十二年。不过，翻查同类案件，泛民主派前议员梁国雄去年4月到中央驻港联络办公室请愿时，被一名81岁长者以金属凿刺伤腰窝，声称要「教训」梁这些在「喺香港搞搞震，喺中国搞事」的人。被告被控袭击致造成身体伤害罪，判囚三个月零六日。裁判官郑纪航去年9月审讯时指被告「热爱社会」，只因政见不同才犯案，有能力为社会服务。

根据刺何君尧案案情，31岁被告董栢辉，于2019年11月6日早上到屯门何君尧一个街站，声称是其支持者，上前送花及希望合照，其间突然从袋中取出长20厘米的刀，刺向何的胸部，造成2厘米长的刀伤，何的保镳纠缠间同告受伤。被告遭制服后曾高呼「7．21元朗袭击系何君尧做嘅」、「杀咗佢，保护全香港市民」。律政司最后控告被告意图使何君尧身体受严重伤害，以及非法及恶意伤害何的保镳张英才。而原本控告被告的企图谋杀罪则交由法庭存档。

辩方律师求情称，大学毕业的被告没有案底，曾有情绪问题。辩方律师引述何君尧的心理创伤报告指，何是乐观、有自信及随和的人，幸好事件对他造成的伤害不大。在谈及刑期时，辩方援引2019年大埔连侬隧道斩人案例，指该案被告从从中国内地来港，割伤派传单青年颈部后，更追赶负伤逃避的受害人，并再用刀刺向受害人腹部，对受害人造成终生阴影。该案被告同样认罪，被判监六年四个月。

不过，身兼国安法指定法官的杜丽冰不同意，指连侬墙斩人案被告是随机袭击，与本案的预谋程度不同，包括曾在案发前两日到现场视察情况，案发时又携有两把刀，幸得何君尧及时反应，否则可造成更严重后果。她强调，有意图而伤人罪没有量刑指引，每宗案件须视情况而定。

她判刑时形容，被告的行为极不理智和可怕，在香港这个文明的地方，绝不能容忍这些令人憎恶的行为。她续称，不论被告有什么犯案意图，例如有政治目的等，都不是作出如此暴力行为的借口。法官又说，受害人何君尧事后受惊及感到担忧，幸好他视负面情绪为挑战，才能跨过难关，但他至今置身人群时，仍会过度警觉，因为受袭是不易忘记的，并作出入狱九年的判刑。

有关案件较反修例运动期间类似伤人案的判刑重，除连侬隧道案被告判刑六年四个月外，同年7月14日一名香港大学毕业生咬断追截他的警长手指，有意图

伤人罪成，判囚四年五个月，连同其他罪，须入狱五年半；另外，同年8月20日，声称任职导游的被告洪震，用牛肉刀斩伤保护将军澳连侬墙文宣的前女记者，并伤及其他二人，承认三项有意图而伤人罪的被告，被判入狱三年九个月，主审法官郭伟健更形容被告「情操高尚」，引起风波。